MotoGP India 2024 Terancam Batal Digelar, Dorna Sports: Diganti GP Kazakhstan

SOKOL – MotoGP India 2024 tampaknya bakal batal menggelar balapan di tahun ini. Melihat kondisi itu, Dorna Sports selaku promotor MotoGP pun kini ingin menggelar kembali seri Kazakhstan yang awalnya sempat ditunda.

Pada tahun lalu, balapan MotoGP berhasil digelar untuk kali pertama di Sirkuit Internasional Buddh, India sebagai bagian dari ekspansi kejuaraan balap motor tersebut di Asia Selatan. Balapan berjalan tanpa hambatan di sana walau sempat ada beberapa kendala, seperti masalah visa menjelang seri itu.

BACA JUGA: Momen Heroik Marc Marquez Bikin Juara Bertahan MotoGP Francesco Bagnaia Gigit Jari Hanya Bermodal Motor Desmosedici Bekas

Akan tetapi, dalam beberapa bulan terakhir muncul kabar bahwa edisi kedua MotoGP India belum bisa dipastikan digelar tahun ini. Pasalnya, ada laporan yang menyebutkan bahwa promotor mereka, Fairstreet Sports, belum membayar iurannya kepada vendor tertentu, termasuk Dorna Sports.

Menurut laporan Motorsport Internasional yang dilansir pada Selasa (14/5/2024), para eksekutif Dorna telah menetapkan batas waktu bagi Fairstreet untuk melakukan pelunasan utang tersebut, yakni pada 20 Mei mendatang. Namun, dari situasi yang ada tampaknya hal itu sulit untuk diwujudkan.

Dengan begitu, balapan MotoGP India 2024 kemungkinan tak bakal dihelat tahun ini. Sebagai gantinya, Dorna akan menggelar Grand Prix Kazakhstan untuk kali pertama pada 20-22 September mendatang.

Sebelumnya diketahui bahwa Dorna dan FIM belum mengumumkan tanggal baru untuk balapan di Sokol International Racetrack itu setelah MotoGP Kazakhstan 2024 dipastikan ditunda tanpa batas waktu. Penyebabnya adalah banjir bandang yang melanda wilayah tersebut.

Namun, dengan kemungkinan besar dibatalkannya GP India dalam waktu dekat, bisa jadi GP Kazakhstan akan digelar untuk kali pertama tahun ini. Sokol akan bersiap untuk memulai triple header yang mencakup balapan di Indonesia dan Jepang.