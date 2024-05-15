Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Lewis Hamilton Ngamuk Mercedes Kesulitan Menang di F1 2024, Toto Wolff Bilang Begini

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |02:02 WIB
Lewis Hamilton Ngamuk Mercedes Kesulitan Menang di F1 2024, Toto Wolff Bilang Begini
Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton. (Foto: Reuters)
A
A
A

BRACKLEY – Formula One (F1) sudah memainkan enam seri dan tak ada satu pun pembalap Mercedes AMG Petronas yang mampu meraih kemenangan, bahkan untuk sekadar finis di podium saja mereka kesulitan. Melihat kondisi itu, pembalap Mercedes, Lewis Hamilton mengamuk kepada timnya.

Menanggapi rasa muak Hamilton tersebut, Kepala Tim Mercedes, Toto Wolff, meminta kesabaran dari para pembalapnya karena perkembangan mobil mereka butuh waktu untuk dilakukan.

Ya, Mercedes mengawali musim F1 2024 dengan cukup buruk. Mereka hanya mampu mengoleksi 64 poin saja dari enam seri yang telah berjalan.

Kondisi itu membuat Silver Arrow -julukan Mercedes- duduk di posisi empat klasemen kontruktor dengan selisih 60 poin dari McLaren yang berada tepat di atas mereka. Mereka pun tertinggal cukup jauh dari Ferrari dan Red Bull.

Hamilton sendiri baru mengemas 27 poin sejauh ini dan duduk di peringkat sembilan klasemen pembalap F1 2024. Sedangkan rekan setimnya, George Russel, unggul 10 angka saja darinya di urutan tujuh.

Lewis Hamilton

Hasil terbaik yang didapat Hamilton diraih pada balapan terakhir di GP Miami 2024 di mana dia finis di posisi keenam. Namun, setelah balapan juara dunia tujuh kali yang akan bergabung dengan Ferrari musim depan itu, mengaku sudah muak dengan situasinya yang sudah tak menang sejak Oktober 2021 lalu.

"Ini sulit. Tentu saja kami ada untuk menang dan ketika Anda tidak menang, perspektif Anda harus berubah. Dan ini hanya tentang mengejar dan ini tentang peningkatan. Ini tentang bersatu,” kata Hamilton dilansir dari Mirror, Rabu (15/5/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement