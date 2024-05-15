Lewis Hamilton Ngamuk Mercedes Kesulitan Menang di F1 2024, Toto Wolff Bilang Begini

BRACKLEY – Formula One (F1) sudah memainkan enam seri dan tak ada satu pun pembalap Mercedes AMG Petronas yang mampu meraih kemenangan, bahkan untuk sekadar finis di podium saja mereka kesulitan. Melihat kondisi itu, pembalap Mercedes, Lewis Hamilton mengamuk kepada timnya.

Menanggapi rasa muak Hamilton tersebut, Kepala Tim Mercedes, Toto Wolff, meminta kesabaran dari para pembalapnya karena perkembangan mobil mereka butuh waktu untuk dilakukan.

Ya, Mercedes mengawali musim F1 2024 dengan cukup buruk. Mereka hanya mampu mengoleksi 64 poin saja dari enam seri yang telah berjalan.

Kondisi itu membuat Silver Arrow -julukan Mercedes- duduk di posisi empat klasemen kontruktor dengan selisih 60 poin dari McLaren yang berada tepat di atas mereka. Mereka pun tertinggal cukup jauh dari Ferrari dan Red Bull.

Hamilton sendiri baru mengemas 27 poin sejauh ini dan duduk di peringkat sembilan klasemen pembalap F1 2024. Sedangkan rekan setimnya, George Russel, unggul 10 angka saja darinya di urutan tujuh.

Hasil terbaik yang didapat Hamilton diraih pada balapan terakhir di GP Miami 2024 di mana dia finis di posisi keenam. Namun, setelah balapan juara dunia tujuh kali yang akan bergabung dengan Ferrari musim depan itu, mengaku sudah muak dengan situasinya yang sudah tak menang sejak Oktober 2021 lalu.

"Ini sulit. Tentu saja kami ada untuk menang dan ketika Anda tidak menang, perspektif Anda harus berubah. Dan ini hanya tentang mengejar dan ini tentang peningkatan. Ini tentang bersatu,” kata Hamilton dilansir dari Mirror, Rabu (15/5/2024).