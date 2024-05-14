Demi Pertahankan Gelar Kelas Ringan UFC, Islam Makhachev Siap Libas Dustin Poirier

PETARUNG asal Rusia, Islam Makhachev, tebar ancaman kepada Dustin Poirier. The Eagle -julukan Islam Makhachev- menegaskan siap mengalahkan Poirier demi pertahankan gelar kelas ringan UFC.

Ya, Islam Makhachev dan Dustin Poirier dijadwalkan bertarung pada main event UFC 302. Pertarungan itu akan berlangsung di Prudential Center, New Jersey, Amerika Serikat pada 2 Juni 2024.

Duel tersebut juga akan menjadi momentum bagi Makhachev untuk mempertahankan gelar kelas ringan. Diketahui, Makhachev saat ini merupakan jawara kelas ringan usai mengalahkan Charles Oliveira di UFC 280.

Kemudian, The Eagle berhasil mempertahankan gelarnya saat berhadapan dengan Alexander Volkanovski. Kini, Makhachev akan berupaya keras untuk mempertahankan gelarnya kembali saat bersua The Diamond -julukan Dustin Poirier.