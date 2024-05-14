Momen Heroik Marc Marquez Bikin Juara Bertahan MotoGP Francesco Bagnaia Gigit Jari Hanya Bermodal Motor Desmosedici Bekas

LE MANS – Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez berhasil mempermalukan sang juara bertahan MotoGP, Francesco Bagnaia saat mentas di MotoGP Prancis 2024. Bagaimana tidak, hanya bermodalkan motor Desmosedici bekas, Marquez dapat menyalip Bagnaia dan finis di depan rider Ducati Lenovo tersebut.

Ya, penampilan Marquez menjadi sorotan di balapan utama MotoGP Prancis 2024 yang digelar pada Minggu 12 Mei 2024 kemarin. Sejatinya Marquez pun sudah bikin kejutan di sprint race MotoGP Prancis 2024 karena mampu finis sebagai runner-up usai mengawali balapan dari posisi 13.

Lalu pada balapan utama MotoGP Prancis 2024 Marquez melakukan hal yang sama, yakni start dari urutan 13 dan finis di posisi kedua. Namun, pada balapan utama Marquez memperlihatkan performa yang lebih luar biasa.

Sebab rider berjuluk The Baby Alien itu sukses membuat Bagnaia gigit jari. Pada balapan di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis tersebut, sejatinya Bagnaia mendominasi lantaran cukup lama memimpin balapan.

Kendati demikian, pada lap 20-an Bagnaia disalip Jorge Martin (Pramac Ducati) yang memang sudah lama membuntutinya. Bagnaia mencoba mengejar Martin, namun ia tampak kesulitan.

Disaat fokus mengejar Martin, tiba-tiba saja pada lap terakhir Marquez datang dan langsung menyalip Bagnaia. Alhasil, rider berjuluk Pecco itu pun harus puas finis ketiga di belakang Martin dan Marquez meski sempat mendominasi MotoGP Prancis 2024.