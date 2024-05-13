Gara-Gara Tim Putri Indonesia Bersinar di Piala Uber 2024, Komang Ayu Optimis Raih Hasil Manis di Thailand Open 2024

JAKARTA – Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Komang Ayu Cahya Dewi, optimis meraih hasil manis di Thailand Open 2024. Pasalnya ia tengah percaya diri dan termotivasi usai tim putri Indonesia bersinar di ajang Piala Uber 2024.

Seperti diketahui, Indonesia berhasil mencapai final Piala Uber 2024 yang berlangsung di Chengdu, China, dua pekan lalu. Itu merupakan kali pertama Tim Merah-Putih tampil di partai puncak turnamen bulutangkis beregu putri paling bergengsi di dunia itu dalam 16 tahun terakhir.

Sayangnya, setelah mengukir sejarah, Apriyani Rahayu dan kolega tumbang di tangan China di final dengan skor 0-3. Alhasil, mereka harus puas pulang sebagai runner up.

Sepekan setelah final bersejarah itu, para pemain pun bakal tampil di Thailand Open 2024 yang digelar pada 14-19 Mei di Bangkok, Thailand. Meski persiapannya cukup singkat, mereka siap tempur di turnamen Super 500 itu.

Komang pun menilai hasil apik di Piala Uber 2024 lalu membuatnya semakin termotivasi saat tampil di Thailand Open 2024. Apalagi, pemain berusia 21 tahun itu menjadi sorotan saat muncul sebagai pahlawan Indonesia di partai terakhir kala mengalahkan Korea Selatan 3-2 yang membuat mereka mengamankan tiket ke final.

"Bisa maju ke final Piala Uber tentu menambah keyakinan saya. Motivasinya pasti bertambah. Berkaca dari hasil positif tersebut, saya akan mencoba untuk tampil maksimal di setiap pertandingan," kata Komang dikutip dari rilis PBSI, Senin (13/5/2024).

Kesuksesan rekan-rekannya di Piala Uber 2024 pun turut membuat semangat Putri Kusuma Wardani (Putri KW), yang tak dibawa ke Chengdu, ikut melecut. Dia ingin tampil lepas tanpa beban ketika mentas di Thailand Open 2024.