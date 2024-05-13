Marc Marquez Banjir Pujian Usai Menggila di MotoGP Prancis 2024, Jorge Lorenzo Ikut Lempar Sanjungan

MADRID – Legenda MotoGP, Jorge Lorenzo, ikut lempar pujian kepada Marc Marquez (Gresini Ducati) yang tampil menggila di MotoGP Prancis 2024. Menurut Lorenzo, Marquez berhasil tampil luar biasa meski gagal merengkuh kemenangan.

Marc Marquez tampil mengesankan dalam gelaran MotoGP Prancis 2024. Pembalap berusia 31 tahun itu sukses mendapatkan podium kedua setelah berjuang keras di Sirkuit Le Mans, Le Mans, Prancis pada Minggu (12/5/2024) malam WIB.

Ini merupakan podium kedua secara beruntun bagi Marquez di musim 2024. Sebelumnya, pembalap berjuluk The Baby Alien itu sudah mendapatkannya saat bertarung di MotoGP Spanyol 2024, Minggu 28 April 2024.

Lorenzo pun kagum melihat penampilan impresif kembali ditunjukkan The Baby Alien. Tiga kali juara MotoGP itu berpendapat, Marquez berhasil tampil lepas dan perlahan menunjukkan kebangkitan setelah sempat terpuruk.

“Sebenarnya sulit untuk menyamai awal bagus kemarin, tapi dia (Marc Marquez) berhasil. Dan yang terpenting, dia memiliki banyak kesabaran, banyak ketenangan untuk menemukan ritmenya dan sedikit demi sedikit, untuk mampu mengejar Pecco (Francesco Bagnaia) dan Jorge (Martin),” kata Lorenzo dilansir dari Motosan, Senin (13/5/2024).