HOME SPORTS MOTOGP

Tegas! Marc Marquez Hanya Ingin Dapatkan Motor Terbaru untuk MotoGP 2025, Tak Pedulikan Merek atau Warna

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |21:06 WIB
Tegas! Marc Marquez Hanya Ingin Dapatkan Motor Terbaru untuk MotoGP 2025, Tak Pedulikan Merek atau Warna
Marc Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Gresini Ducati)
A
A
A

LE MANS – Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, menegaskan tekadnya untuk mendapatkan motor terbaru pada MotoGP 2025. Dia pun tak memedulikan merek ataupun warna.

Marc Marquez menunjukkan penampilan apik di seri kelima MotoGP 2024 yang berlangsung di Sirkuit Le Mans, Prancis, pada 10-12 Mei 2024. Meski memulai balapan dari posisi ke-13, ia mampu mendapat runner-up baik di sprint race maupun balapan utama.

Marc Marquez

Usai balapan di MotoGP Prancis 2024, Marc Marquez mengaku sudah menentukan nasibnya untuk musim depan. Terlebih, kontranya bersama Gresini Racing akan habis pada akhir musim MotoGP 2024.

Marc Marquez pun mengaku tak peduli berada di merek dan warna apa pun di MotoGP 2025. Namun, ia hanya ingin mendapatkan motor terbaru untuk bersaing menjadi juara MotoGP.

"Sejujurnya, pada 2025, saya tidak peduli dengan merek atau warna. Saya ingin memiliki evolusi terbaru dari motor di lintasan, karena jika Anda ingin bertarung untuk kejuaraan dunia, Anda memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkannya," kata Marc Marquez dikutip dari Motosan, Senin (13/5/2024).

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
