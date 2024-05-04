LINK live streaming semifinal Piala Thomas 2024 Indonesia vs Taiwan dapat klik di sini. Indonesia akan menghadapi Taiwan di semifinal Piala Thomas 2024 yang dilangsungkan di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium Court 2 pada Sabtu (4/5/2024) pukul 16.00 WIB.
Kedua tim praktis sama-sama dalam kepercayaan diri setelah menang meyakinkan di Perempatfinal Piala Thomas 2024. Di Perempatfinal, Indonesia menang 3-1 atas Korea Selatan.
(Chou Tien Chen, ancaman bagi Anthony Ginting. (Foto: PBSI)
Kemenangan ini sekaligus membalaskan kekalahan mereka dari Korea Selatan di Perempatfinal Asian Games 2022 dengan skor 1-3. Sementara Taiwan, secara mengejutkan menang 3-1 atas unggulan kedua Piala Thomas 2024, Denmark.
Chou Tien-chen secara luar biasa menumbangkan tunggal putra peringkat satu dunia, Viktor Axelsen. Karena itu, tunggal putra pertama Indonesia, Anthony Ginting, wajib waspada saat dipertemukan dengan Chou Tien-chen.
Jika Ginting memenangkan laga, bukan tak mungkin Indonesia langsung menang 3-0 atas Taiwan. Selain itu, menarik strategi yang diturunkan tim kepelatihan Piala Thomas 2024.
Di babak perempatfinall, Fajar Alfian/Daniel Marthin muncul sebagai ganda dadakan. Luar biasanya, mereka muncul sebagai penentu kemenangan Indonesia atas Korsel.