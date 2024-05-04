Link Live Streaming Semifinal Piala Thomas 2024 Indonesia vs Taiwan: Selangkah Menuju Final Indonesia, Klik di Sini!

LINK live streaming semifinal Piala Thomas 2024 Indonesia vs Taiwan dapat klik di sini. Indonesia akan menghadapi Taiwan di semifinal Piala Thomas 2024 yang dilangsungkan di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium Court 2 pada Sabtu (4/5/2024) pukul 16.00 WIB.

Kedua tim praktis sama-sama dalam kepercayaan diri setelah menang meyakinkan di Perempatfinal Piala Thomas 2024. Di Perempatfinal, Indonesia menang 3-1 atas Korea Selatan.

(Chou Tien Chen, ancaman bagi Anthony Ginting. (Foto: PBSI)

Kemenangan ini sekaligus membalaskan kekalahan mereka dari Korea Selatan di Perempatfinal Asian Games 2022 dengan skor 1-3. Sementara Taiwan, secara mengejutkan menang 3-1 atas unggulan kedua Piala Thomas 2024, Denmark.

Chou Tien-chen secara luar biasa menumbangkan tunggal putra peringkat satu dunia, Viktor Axelsen. Karena itu, tunggal putra pertama Indonesia, Anthony Ginting, wajib waspada saat dipertemukan dengan Chou Tien-chen.

Jika Ginting memenangkan laga, bukan tak mungkin Indonesia langsung menang 3-0 atas Taiwan. Selain itu, menarik strategi yang diturunkan tim kepelatihan Piala Thomas 2024.

Di babak perempatfinall, Fajar Alfian/Daniel Marthin muncul sebagai ganda dadakan. Luar biasanya, mereka muncul sebagai penentu kemenangan Indonesia atas Korsel.