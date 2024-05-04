Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Link Live Streaming Semifinal Piala Thomas 2024 Indonesia vs Taiwan: Selangkah Menuju Final Indonesia, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 04 Mei 2024 |09:37 WIB
Link Live Streaming Semifinal Piala Thomas 2024 Indonesia vs Taiwan: Selangkah Menuju Final Indonesia, Klik di Sini!
Berikut link live streaming semifinal Piala Thomas 2024 Indonesia vs Taiwan. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

LINK live streaming semifinal Piala Thomas 2024 Indonesia vs Taiwan dapat klik di sini. Indonesia akan menghadapi Taiwan di semifinal Piala Thomas 2024 yang dilangsungkan di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium Court 2 pada Sabtu (4/5/2024) pukul 16.00 WIB.

Kedua tim praktis sama-sama dalam kepercayaan diri setelah menang meyakinkan di Perempatfinal Piala Thomas 2024. Di Perempatfinal, Indonesia menang 3-1 atas Korea Selatan.

Chou Tien Chen, ancaman bagi Anthony Ginting. (Foto: PBSI)

(Chou Tien Chen, ancaman bagi Anthony Ginting. (Foto: PBSI)

Kemenangan ini sekaligus membalaskan kekalahan mereka dari Korea Selatan di Perempatfinal Asian Games 2022 dengan skor 1-3. Sementara Taiwan, secara mengejutkan menang 3-1 atas unggulan kedua Piala Thomas 2024, Denmark.

Chou Tien-chen secara luar biasa menumbangkan tunggal putra peringkat satu dunia, Viktor Axelsen. Karena itu, tunggal putra pertama Indonesia, Anthony Ginting, wajib waspada saat dipertemukan dengan Chou Tien-chen.

Jika Ginting memenangkan laga, bukan tak mungkin Indonesia langsung menang 3-0 atas Taiwan. Selain itu, menarik strategi yang diturunkan tim kepelatihan Piala Thomas 2024.

Di babak perempatfinall, Fajar Alfian/Daniel Marthin muncul sebagai ganda dadakan. Luar biasanya, mereka muncul sebagai penentu kemenangan Indonesia atas Korsel.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008951/inews-premium-sports-apriyani-rahayu-curhat-soal-mental-tim-indonesia-di-piala-uber-2024-kvKPvRxmc7.jpg
iNews Premium Sports: Apriyani Rahayu Curhat soal Mental Tim Indonesia di Piala Uber 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008841/tim-bulutangkis-indonesia-mulai-ramaikan-malam-apresiasi-tim-thomas-dan-uber-di-inews-premium-sports-8oabacvtWF.jpg
Tim Bulutangkis Indonesia Mulai Ramaikan Malam Apresiasi Tim Thomas dan Uber di iNews Premium Sports
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008826/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-di-inews-premium-sports-malam-ini-pukul-20-00-wib-live-hanya-di-inews-A49VqPFGLT.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024 di iNews Premium Sports, Malam Ini Pukul 20.00 WIB, Live Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008342/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-besok-jam-8-malam-bersama-aiman-witjaksono-ricky-subagja-dan-para-pebulutangkis-indonesia-eksklusif-hanya-di-inews-iI5VGkm554.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024, Besok Jam 8 Malam Bersama Aiman Witjaksono, Ricky Subagja dan Para Pebulutangkis Indonesia, Eksklusif Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008099/5-pebulu-tangkis-tunggal-putra-dunia-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-thomas-2024-versi-bwf-ada-jonatan-christie-hampir-500-km-jam-K8dp6MuiIF.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Dunia dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Thomas 2024 Versi BWF, Ada Jonatan Christie Hampir 500 Km/Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/40/3007562/gregoria-mariska-tunjung-jadi-tunggal-putri-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-uber-2024-nyaris-400-km-jam-PuwHeX7B3e.jpg
Gregoria Mariska Tunjung Jadi Tunggal Putri dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Uber 2024, Nyaris 400 Km/Jam!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement