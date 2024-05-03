Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Update Klasemen Poin Ranking Nasional 2024: Klub Mantra Kuasai Pool Putra dan Putri

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |20:34 WIB
Update Klasemen Poin Ranking Nasional 2024: Klub Mantra Kuasai Pool Putra dan Putri
Pebiliar asal Indonesia, Fery Satriyadi. (Foto: PB POBSI)
A
A
A

PENGURUS Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) telah mengumumkan klasemen terupdate dari poin ranking nasional 2024. Rilisan terbaru itu usai Borneo International Open berakhir pada April 2024 kemarin.

Menariknya, dari klasemen terbaru tersebut terlihat klub Mantra menguasai Pool putra dan Pool putri.Seperti halnya Fery Satriyadi asal klub Mantra yang menjadi juara pertama dalam turnamen Borneo International Open, sukses mengantongi 400 poin.

Sehingga kini Fery makin kokoh di puncak klasemen poin ranking nasional pool putra. Tak kalah menonjol, Punguan Sihombing, rekan satu tim Fery, berhasil menempati posisi kedua dengan raihan 730 poin.

Sedangkan di posisi ketiga, Irwanto dari klub Labewa berhasil mengumpulkan 640 poin. Perebutan posisi pun semakin ketat dengan Rizki dari klub Esbe, yang berhasil menempati posisi keempat dengan total 630 poin.

POBSI Ranking Nasional Pool Putri 2024

Diikuti oleh dua nama, Ponco K dari klub Harsa dan Jefry Zen dari klub Mantra, yang sama-sama mengumpulkan 540 poin dan berbagi posisi kelima. Sementara itu, pada kategori pool putri, Silviana Lu dari klub Mantra masih memimpin klasemen dengan total 390 poin, yang didapat dari dua turnamen yang diikutinya.

