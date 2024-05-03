Jadwal Semifinal Piala Thomas 2024: Indonesia vs Taiwan dan China vs Malaysia

Tim Bulu Tangkis Indonesia akan melawan Taiwan di semifinal Piala Thomas 2024. (Foto: PBSI)

JADWAL semifinal Piala Thomas 2024 telah diketahui, sebab empat tim terbaik baru saja memastikan tempat untuk bisa bersaing kembali di turnamen yang digelar di Chengdu, China tersebut. Laga semifinal nanti tepatnya mempertemukan tim bulu tangkis Indonesia vs Taiwan dan China vs Malaysia.

Seperti yang diketahui, babak peremptfinal Piala Thomas 2024 baru saja berakhir malam ini, Jumat (3/5/2024). Sebelumnya China dan Malaysia sudah memastikan diri lolos ke semifinal pada Kamis 2 Mei 2024 lalu.

Kemudian Indonesia dan Taiwan baru lolos ke semifinal malam ini. Indonesia lolos usai membungkam Korea Selatan (Korsel) dengan skor 3-1.

Satu-satunya kekalahan yang diterima Indonesia datang dari ganda putra pertama, yakni Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri. Sementara poin disumbangkan oleh Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, dan Fajar Alfian/Daniel Marthin.

Ya, ada yang berbeda dengan ganda putra kedua Indonesia dalam perempatfinal Piala Thomas 2024 melawan Korsel. Baik Fajar dan Daniel tak bermain dengan partner mereka masing-masing.

Kendati demikian, taktik tersebut nyatanya ampuh. Sebab ketika Fajar/Daniel dimainkan di partai keempat, mereka jadi penentu kemenangan disaat skor tengah 2-1 untuk keunggulan Tim Merah-Putih.