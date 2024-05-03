Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Semifinal Piala Thomas 2024: Indonesia vs Taiwan dan China vs Malaysia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |21:05 WIB
Jadwal Semifinal Piala Thomas 2024: Indonesia vs Taiwan dan China vs Malaysia
Tim Bulu Tangkis Indonesia akan melawan Taiwan di semifinal Piala Thomas 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

JADWAL semifinal Piala Thomas 2024 telah diketahui, sebab empat tim terbaik baru saja memastikan tempat untuk bisa bersaing kembali di turnamen yang digelar di Chengdu, China tersebut. Laga semifinal nanti tepatnya mempertemukan tim bulu tangkis Indonesia vs Taiwan dan China vs Malaysia.

Seperti yang diketahui, babak peremptfinal Piala Thomas 2024 baru saja berakhir malam ini, Jumat (3/5/2024). Sebelumnya China dan Malaysia sudah memastikan diri lolos ke semifinal pada Kamis 2 Mei 2024 lalu.

Kemudian Indonesia dan Taiwan baru lolos ke semifinal malam ini. Indonesia lolos usai membungkam Korea Selatan (Korsel) dengan skor 3-1.

Satu-satunya kekalahan yang diterima Indonesia datang dari ganda putra pertama, yakni Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri. Sementara poin disumbangkan oleh Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, dan Fajar Alfian/Daniel Marthin.

Anthony Sinisuka Ginting

Ya, ada yang berbeda dengan ganda putra kedua Indonesia dalam perempatfinal Piala Thomas 2024 melawan Korsel. Baik Fajar dan Daniel tak bermain dengan partner mereka masing-masing.

Kendati demikian, taktik tersebut nyatanya ampuh. Sebab ketika Fajar/Daniel dimainkan di partai keempat, mereka jadi penentu kemenangan disaat skor tengah 2-1 untuk keunggulan Tim Merah-Putih.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008951/inews-premium-sports-apriyani-rahayu-curhat-soal-mental-tim-indonesia-di-piala-uber-2024-kvKPvRxmc7.jpg
iNews Premium Sports: Apriyani Rahayu Curhat soal Mental Tim Indonesia di Piala Uber 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008841/tim-bulutangkis-indonesia-mulai-ramaikan-malam-apresiasi-tim-thomas-dan-uber-di-inews-premium-sports-8oabacvtWF.jpg
Tim Bulutangkis Indonesia Mulai Ramaikan Malam Apresiasi Tim Thomas dan Uber di iNews Premium Sports
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008826/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-di-inews-premium-sports-malam-ini-pukul-20-00-wib-live-hanya-di-inews-A49VqPFGLT.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024 di iNews Premium Sports, Malam Ini Pukul 20.00 WIB, Live Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008342/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-besok-jam-8-malam-bersama-aiman-witjaksono-ricky-subagja-dan-para-pebulutangkis-indonesia-eksklusif-hanya-di-inews-iI5VGkm554.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024, Besok Jam 8 Malam Bersama Aiman Witjaksono, Ricky Subagja dan Para Pebulutangkis Indonesia, Eksklusif Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008099/5-pebulu-tangkis-tunggal-putra-dunia-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-thomas-2024-versi-bwf-ada-jonatan-christie-hampir-500-km-jam-K8dp6MuiIF.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Dunia dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Thomas 2024 Versi BWF, Ada Jonatan Christie Hampir 500 Km/Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/40/3007562/gregoria-mariska-tunjung-jadi-tunggal-putri-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-uber-2024-nyaris-400-km-jam-PuwHeX7B3e.jpg
Gregoria Mariska Tunjung Jadi Tunggal Putri dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Uber 2024, Nyaris 400 Km/Jam!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement