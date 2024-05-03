Jadwal Semifinal Piala Uber 2024: Indonesia Ditantang Juara Bertahan Korea Selatan!

JADWAL semifinal Piala Uber 2024 sudah dirilis. Ada duel seru tim bulu tangkis Indonesia vs Korea Selatan yang akan tersaji pada Sabtu 4 Mei 2024.

Kejuran besar berhasil dihadirkan tim bulu tangkis putri Indonesia di perempatfinal Piala Uber 2024. Melawan Thailand yang berstatus juara Grup B, Gregoria Mariska Tunjung cs bisa menang telak 3-0.

Duel seru Indonesia vs Thailand di perempatfinal Piala Uber 2024 itu tersaji di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Jumat (3/5/2024) sejak pagi WIB. Para pemain terbaik Tanah Air diturunkan dalam laga ini.

Di partai pertama, Indonesia berhasil membuka laga dengan apik lewat penampilan tunggal putri terbaik Tanah Air, yakni Gregoria Mariska Tunjung. Melawan Ratchanok Intanon, Gregoria tampil apik sehingga menang 2 gim langsung dengan skor 22-20 dan 21-18.

Hasil ini juga membuat Gregoria akhirnya pecah telur atas Intanon. Sebelumnya, dalam delapan pertemuan, Gregoria tidak pernah menang.

Kemudian, keunggulan Indonesia berhasil digandakan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Ganda putri terbaik Indonesia saat ini tersebut berhasil membungkam Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai, dua gim langsung juga dengan skor 21-17 dan 21-14.

Butuh satu kemenangan lagi, Ester Nurumi Tri Wardoyo yang jadi tunggal putri kedua Indonesia tak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Perjuangan luar biasa pun ditunjukkan Ester yang harus bertarung melawan Supanida Katethong selama 1 jam 23 menit.

Laga pun dimenangkan Ester dengan skor 19-21, 21-19, dan 21-19. Kemenangannya memastikan Indonesia melaju ke semifinal usai menang 3-0.

Di babak semifinal, Indonesia dinanti lawan yang lebih tangguh, yakni Korea Selatan. Korea Selatan sendiri diketahui berstatus juara bertahan di Piala Uber 2024 ini. Mereka berhasil menggondol gelar juara Piala Uber 2022 usai menang dramatis atas China di babak final dengan skor 3-2.

Kini, tim bulu tangkis Korea Selatan pun diisi oleh para pemain terbaik dunia. Di antaranya, ada An Se-young, Baek Ha-na, hingga Lee So-hee.