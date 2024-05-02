Indonesia Melangkah Fantastis di Perempatfinal Besok Lawan Korea Selatan dan Tim Uber Indonesia vs Thailand, live Eksklusif hanya di iNews

CHENGDU – Besok, Jumat (5/2/2024) laga perempatfinal Piala Thomas dan Uber 2024 kembali digelar di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China. Berdasarkan hasil drawing di babak perempatfinal, tim bulu tangkis putra Indonesia yang menjadi juara grup C akan berhadapan dengan tim putra Korea Selatan yang merupakan runner up Grup A.

Sektor tunggal putra besok yang akan menurunkan, Anthony Ginting, Jonatan Christie dan Chico Aura Dwi Wardoyo. Dalam menghadapi Korea Selatan, Indonesia tak boleh lengah mengingat Indonesia lebih diunggulkan menang dan terus melaju ke babak semifinal Piala Thomas dan Uber 2024.

Sementara tim putri Indonesia akan berhadapan dengan Thailand. Tim putri Indonesia lolos ke perempat final setelah menjadi runner up grup C setelah dua kali menang saat melawan Hong Kong dan Uganda.

im putri Thailand lolos ke perempatfinal setelah menang juara grup B setelah menyapu bersih 5-0 kemenangan atas Malaysia, Australia dan Taiwan. Kemenangan Srikandi Indonesia amat ditunggu, pasalnya pertandingan besok sekaligus kesempatan revans dalam tiga edisi Uber Cup yang berlangsung sejak 2016-2020.

Dari beberapa pertandingan, Thailand selalu unggul saat melawan Srikandi Indonesia. Lalu di babak perempat final besok, tim negara mana yang mampu terus melaju ke babak semifinal?