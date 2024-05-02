Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Daftar Bagan Tim Bulutangkis Indonesia di Fase Gugur Piala Thomas dan Uber 2024: Jonatan Christie Cs Lawan Korea Selatan, Gregoria Mariska Dkk vs Thailand!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |08:38 WIB
Daftar Bagan Tim Bulutangkis Indonesia di Fase Gugur Piala Thomas dan Uber 2024: Jonatan Christie Cs Lawan Korea Selatan, Gregoria Mariska Dkk vs Thailand!
Tim bulu tangkis Indonesia di Piala Thomas 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

DAFTAR bagan tim bulutangkis Indonesia di fase gugur Piala Thomas dan Uber 2024 menarik diulas. Tim bulutangkis Indonesia sendiri diketahui kompak sukses melaju ke babak perempatfinal Piala Thomas dan juga Uber 2024.

Ya, ajang Piala Thomas dan Uber 2024 sudah mencapai fase gugur. Tim bulu tangkis putra dan putri Indonesia pun berhasil melewat ke babak peremptfinal. Tim putri yang diisi Gregoria Mariska Tunjung cs melaju ke perempatfinal dengan status runner-up Grup C.

Drawing Piala Uber 2024

Seentara tim bulu tangkis putra Indonesia melesat ke perempatfinal usai tampil perkasa di Grup C hingga menyabet juara Grup C. Jonatan Christie cs menyapu bersih kemenangan di tiga laga Grup C.

Usai laga-laga di fase grup rampung digelar, drawing tim di fase gugur digelar. Kini, bagan persaingannya pun sudah diketahui.

Pada Piala Thomas 2024, tim bulu tangkis Indonesia dipastikan bersua dengan Korea Selatan. Jika berhasil menang dalam duel babak perempatfinal itu, Indonesia akan bertemu dengan pemenang laga yang mempertemukan Taiwan vs Denmark. Duel di babak semifinal itu akan tersaji pada Sabtu 4 Mei 2024.

Di sisi bagan lainnya pada perempatfinal Piala Thomas 2024, ada pertemuan China vs India dan juga Jepang vs Malaysia. Pemenang dari dua laga itu akan saling bertemu nantinya di babak semifinal.

Lalu, bagaimana dengan bagan tim bulutangkis Indonesia di Piala Uber 2024? Melaju ke perempatfinal sebagai runner-up, Gregoria Mariska cs harus bertemu salah satu juara grup. Mereka pun dipastikan bersua dengan Thailand.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008951/inews-premium-sports-apriyani-rahayu-curhat-soal-mental-tim-indonesia-di-piala-uber-2024-kvKPvRxmc7.jpg
iNews Premium Sports: Apriyani Rahayu Curhat soal Mental Tim Indonesia di Piala Uber 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008841/tim-bulutangkis-indonesia-mulai-ramaikan-malam-apresiasi-tim-thomas-dan-uber-di-inews-premium-sports-8oabacvtWF.jpg
Tim Bulutangkis Indonesia Mulai Ramaikan Malam Apresiasi Tim Thomas dan Uber di iNews Premium Sports
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008826/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-di-inews-premium-sports-malam-ini-pukul-20-00-wib-live-hanya-di-inews-A49VqPFGLT.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024 di iNews Premium Sports, Malam Ini Pukul 20.00 WIB, Live Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008342/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-besok-jam-8-malam-bersama-aiman-witjaksono-ricky-subagja-dan-para-pebulutangkis-indonesia-eksklusif-hanya-di-inews-iI5VGkm554.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024, Besok Jam 8 Malam Bersama Aiman Witjaksono, Ricky Subagja dan Para Pebulutangkis Indonesia, Eksklusif Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008099/5-pebulu-tangkis-tunggal-putra-dunia-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-thomas-2024-versi-bwf-ada-jonatan-christie-hampir-500-km-jam-K8dp6MuiIF.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Dunia dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Thomas 2024 Versi BWF, Ada Jonatan Christie Hampir 500 Km/Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/40/3007562/gregoria-mariska-tunjung-jadi-tunggal-putri-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-uber-2024-nyaris-400-km-jam-PuwHeX7B3e.jpg
Gregoria Mariska Tunjung Jadi Tunggal Putri dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Uber 2024, Nyaris 400 Km/Jam!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement