Daftar Bagan Tim Bulutangkis Indonesia di Fase Gugur Piala Thomas dan Uber 2024: Jonatan Christie Cs Lawan Korea Selatan, Gregoria Mariska Dkk vs Thailand!

DAFTAR bagan tim bulutangkis Indonesia di fase gugur Piala Thomas dan Uber 2024 menarik diulas. Tim bulutangkis Indonesia sendiri diketahui kompak sukses melaju ke babak perempatfinal Piala Thomas dan juga Uber 2024.

Ya, ajang Piala Thomas dan Uber 2024 sudah mencapai fase gugur. Tim bulu tangkis putra dan putri Indonesia pun berhasil melewat ke babak peremptfinal. Tim putri yang diisi Gregoria Mariska Tunjung cs melaju ke perempatfinal dengan status runner-up Grup C.

Seentara tim bulu tangkis putra Indonesia melesat ke perempatfinal usai tampil perkasa di Grup C hingga menyabet juara Grup C. Jonatan Christie cs menyapu bersih kemenangan di tiga laga Grup C.

Usai laga-laga di fase grup rampung digelar, drawing tim di fase gugur digelar. Kini, bagan persaingannya pun sudah diketahui.

Pada Piala Thomas 2024, tim bulu tangkis Indonesia dipastikan bersua dengan Korea Selatan. Jika berhasil menang dalam duel babak perempatfinal itu, Indonesia akan bertemu dengan pemenang laga yang mempertemukan Taiwan vs Denmark. Duel di babak semifinal itu akan tersaji pada Sabtu 4 Mei 2024.

Di sisi bagan lainnya pada perempatfinal Piala Thomas 2024, ada pertemuan China vs India dan juga Jepang vs Malaysia. Pemenang dari dua laga itu akan saling bertemu nantinya di babak semifinal.

Lalu, bagaimana dengan bagan tim bulutangkis Indonesia di Piala Uber 2024? Melaju ke perempatfinal sebagai runner-up, Gregoria Mariska cs harus bertemu salah satu juara grup. Mereka pun dipastikan bersua dengan Thailand.