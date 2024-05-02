Jadwal Perempatfinal Piala Thomas 2024: Indonesia vs Korea, China vs India

Indonesia akan menghadapi Korea di Perempatfinal Piala Thomas 2024 (Foto: PBSI)

JADWAL perempatfinal Piala Thomas 2024 akan dibahas Okezone. Berdasarkan hasil undian, Tim Bulutangkis Indonesia akan menghadapi Korea di babak delapan besar.

Sementara China yang menjadi unggulan pertama di ajang kali ini akan menghadapi juara bertahan, India. Pertandingan babak perempatfinal sendiri akan berlangsung pada 2-3 Mei 2024.

Indonesia dijadwalkan menghadapi Korea pada 3 Mei 2024. Pertandingan masih akan digelar di Hi-Tech Zone Sport Center, Chengdu, China.

Seperti diketahui, Tim Bulutangkis Indonesia melaju ke babak perempatfinal Piala Thomas 2024 sebagai juara Grup C. Anthony Ginting dan rekan-rekan sukses menyapu bersih semua laga fase grup dengan kemenangan.

Pada partai pembuka, Indonesia tampik superior dengan mengalahkan Inggris 5-0. Tren positif itu berlanjut kala skuad Merah-Putih menghadapi Thailand di pertandingan kedua grup.