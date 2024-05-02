Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

4 Pembalap yang Dijagokan Menang di MotoGP Prancis 2024 Versi Jorge Lorenzo, Ada Marc Marquez!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |07:00 WIB
4 Pembalap yang Dijagokan Menang di MotoGP Prancis 2024 Versi Jorge Lorenzo, Ada Marc Marquez!
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. (Foto: Reuters)
A
A
A

4 pembalap yang dijagokan menang di MotoGP Prancis 2024 versi Jorge Lorenzo menarik diulas. Salah satunya ada Marc Marquez.

Ya, ajang MotoGP Prancis 2024 akan berlanjut pada pekan depan. Ada balapan bertajuk MotoGP Prancis 2024 yang akan dihelat di Sirkuit Le Mans, pada Minggu 12 Mei 2024 malam WIB.

Marc Marquez

Jelang balapan seri kelima musim ini tersebut, Lorenzo punya sejumlah pembalap yang dinilainya berpeluang meraih kemenangan. Keempat pembalap itu adalah Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Pedro Acosta, dan juga Marc Marquez.

Prediksi ini tentu saja tak mengejutkan. Pasalnya, keempat nama pembalap itu memang tengah bersinar di MotoGP 2024.

Bagnaia bahkan baru saja meraih kemenangan di seri sebelumnya, yakni MotoGP Spanyol 2024. Kemudian, Marquez menempati podium kedua dalam balapan yang digelar pada akhir pekan lalu itu.

Halaman:
1 2
