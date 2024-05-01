Hasil Piala Thomas 2024: Chico Aura Pastikan Kemenangan Indonesia 4-1 atas India

CHENGDU – Chico Aura Dwi Wardoyo memastikan kemenangan 4-1 Indonesia atas India di pertandingan terakhir Grup C Piala Thomas 2024. Bermain di Hi-Tech Zone Sports Center Gymnasium, Chengdu, China, Rabu (1/5/2024) malam WIB, Chico sukses mengatasi perlawanan Srikanth Kidambi dengan 19-21, 24-22, dan 21-14.

Chico mendapat tekanan dari Srikanth di awal laga dengan tertinggal 2-5. Tapi, anak didik Irwansyah itu berhasil bangkit sekaligus membalikan keadaang menjadi unggul 9-6.

Variasi serangan yang dilancarkan Chico sukses membuat lawannya itu kesulitan. Alhasil, pemain nomor 29 dunia itu sukses unggul di interval gim pertama dengan skor cukup telak 11-6.

Tapi setelah interval Chico terlihat kehilangan fokusnya. Bahkan secara mengejutkan Srikanth sukses menyamakan kedudukan menjadi 16-16. Sayangnya, Chico tak bisa keluar dari tekanan sehingga tumbang di gim pertama dengan skor 19-21.

Di gim kedua, Chico kembali mendapat perlawanan sengit dari lawannya. Sempat saling berbalasan poin, junior Anthony Sinisuka Ginting itu akhirnya mampu ungguli Srikanth dengan skor 8-6.

Chico pun berhasil memimpin 11-6 di interval gim kedua. Usai interval, pemain kelahiran Jayapura itu kembali mendapat tekanan dari Srikanth. Pemain asal India itu berhasil memangkas ketertinggalannya menjadi 16-17.