HOME SPORTS NETTING

Piala Uber 2024: Indonesia Jumpa Thailand di Perempatfinal, Ricky Subagja Sebut Ada Peluang ke 4 Besar

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |19:51 WIB
Piala Uber 2024: Indonesia Jumpa Thailand di Perempatfinal, Ricky Subagja Sebut Ada Peluang ke 4 Besar
Ricky Subagja optimistis Tim bulu tangkis putri Indonesia tembus semifinal Piala Uber 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

CHENGDU – Manajer Tim Piala Thomas dan Uber Indonesia, Ricky Subagja, menyambut baik hasil undian untuk babak perempatfinal Piala Uber 2024. Menurutnya, Tim bulu tangkis putri Indonesia memiliki peluang untuk lolos ke semifinal.

Berdasarkan hasil undian, Indonesia akan bertemu Tim bulu tangkis putri Thailand di babak perempatfinal. Duel keduanya akan berlangsung di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China pada Jumat 3 Mei 2024 pukul 08.30 WIB.

Tim bulu tangkis putri Indonesia di Piala Uber 2024 (Foto: PBSI)

Mengomentari hasil undian tersebut, Ricky menyebut Indonesia peluang besar untuk lolos ke semifinal. Namun begitu, ia juga tetap meminta Apriyani Rahayu dkk lebih siap karena tentu lawan juga akan berat. Hal itu dibuktikan dengan Thailand keluar sebagai juara Grup B.

"Kami akan bertemu Thailand berdasarkan hasil undian, siapa pun itu di babak perempatfinal levelnya sudah sama jadi harus lebih siap," ucap Ricky dalam keterangan pers PBSI, Rabu (1/5/2024).

"Harapan besar ada peluang untuk melaju ke babak semifinal, mari dukung dan doakan bersama. Tim Uber akan mempersiapkan lebih baik lagi," lanjutnya.

Sementara itu, ia juga memuji performa Tim bulu tangkis putri Indonesia yang berhasil memberi perlawanan kepada Tim bulu tangkis putri Jepang pada laga terakhir Grup C Piala Uber 2024. Tanpa disangka, mereka mampu merepotkan Akane Yamaguchi dan kawan-kawan meski kalah dengan skor 2-3.

1 2
