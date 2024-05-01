Hasil Piala Uber 2024: Meilysa Trias/Rachel Allessya Tumbang, Indonesia Jadi Runner-up Grup C Usai Dipastikan Kalah dari Jepang

CHENGDU – Ganda putri Indonesia, Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allessya Rose gagal menyumbang poin saat turun di partai keempat laga pamungkas Grup C Piala Uber 2024. Meilysa/Rachel tepatnya kalah dari wakil Jepang, Rena Miyaura/Ayako Sakuramoto, pada Rabu (1/5/2024) siang WIB.

Meilysa/Rachel berjuang selama 41 menit lamanya. Mereka tumbang dengan skor 9-21 dan 15-21 dari wakil Jepang tersebut. Kekalahan itu membuat Indonesia dipastikan kalah usai tertinggal 1-3 dari Jepang.

Hasil itu juga membuat Indonesia menjadi runner-up Grup C. Sementara Jepang menjadi juara Grup C, yang berguna untuk menentukan lawan di babak perempatfinal.

Jalannya Pertandingan

Bertanding di Chengdu Hi Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Meilysa/Rachel memulai gim pertama dengan kurang baik usai tertinggal 1-5 dari Miyura/Sakuramoto. Meilysa/Rachel mengalami kesulitan untuk mengimbangi permainan lawannya.

Meski sudah berusaha untuk menghentikan Miyura/Sakuramoto, tetapi Meilysa/Rachel harus tertinggal 3-11 di interval gim pertama. Sementara selepas interval, Meilysa/Rachel perhalan bisa bangkit tetapi masih tertinggal 9-13.

Permainan agresif yang ditunjukan Miyura/Sakuramoto membuat Meilysa/Rachel mengalami kesulitan dan harus tertinggal 9-19. Meilysa/Rachel masih belum bisa menambah perolehan poin, sehingga gim pertama ditutup dengan kekalahan 9-21.