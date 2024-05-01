Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Piala Uber 2024: Lanny Tria/Siti Fadia Tumbang, Indonesia vs Jepang Sama Kuat 1-1

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |11:03 WIB
Hasil Piala Uber 2024: Lanny Tria/Siti Fadia Tumbang, Indonesia vs Jepang Sama Kuat 1-1
Ganda putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti. (Foto: PBSI)
CHENGDU – Pasangan dadakan Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti gagal mengalahkan ganda putri andalan Jepang, Nami Matsuyama/Chiharu Shida, pada Rabu (1/5/2024) pagi WIB. Akibat kekalahan di partai kedua laga pamungkas Grup C Piala Uber 2024 tersebut, kini kedudukan Indonesia vs Jepang sama kuat 1-1.

Sejatinya Lanny/Siti dapat memberikan perlawanan, terbukti dengan pertandingan yang berjalan 1 jam 12 menit karena berlangsung hingga rubber game. Namun, pada akhirnya Lanny/Siti kalah dengan skor 9-21, 22-20, dan 16-21.

Jalannya Pertandingan

Bertanding di Chengdu Hi Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Lanny/Fadia harus tertinggal 4-1 dari Matsuyama/Shida pada awal gim pertama. Usaha Lanny/Fadia untuk mengejar ketertinggalan masih belum berhasil, setelah lawannya mampu menjauhkan poin menjadi 1-6.

Lanny/Fadia perlahan berhasil bangkit untuk mengejar ketertinggalan menjadi 5-8 atas Matsuyama/Shida. Sayangnya, Matsuyama/Shida terus menjauhkan keunggulan dan membuat Lanny/Fadia tertinggal 6-11 di interval gim pertama.

Solidnya permainan Matsuyama/Shida membuat Lanny/Fadia tak bisa mengembangkan permainan selepas interval, sehingga harus tertinggal 7-14. Sulitnya menembus pertahan Matsuyama/Shida membuat Lanny/Fadia semakin tertinggal dengan skor 19-8.

Ketertinggalan poin yang cukup jauh membuat Lanny/Fadia pun sulit untuk mendapatkan kemenangan di gim pertama. Lanny/Fadia pun harus mengakui ketangguhan Matsuyama/Shida 9-21.

Lanny Tria/Siti Fadia

Awal gim kedua pertandingan berlangsung dengan ketat, tetapi Lanny/Fadia berhasil memimpin 4-3 atas Matsuyama/Shida. Meski pasangan ganda putri Jepang yang sedang menempati ranking empat BWF itu terus mencoba mengejar ketertinggalan, tetapi Lanny/Fadia masih bisa menambah poin dan unggul 11-8 di interval gim kedua.

Matsuyama/Shida sempat bangkit dan menyamakan keadaan setelah interval, tetapi Lanny/Fadia mampu bangkit dan kembali memimpin dengan skor 14-12. Sementara Lanny/Fadia sempat membuat beberapa kesalahan, tetapi masih bisa memimpin 17-16 tas Matsuyama/Shida.

