HOME SPORTS NETTING

Link Live Streaming Tim Bulutangkis Indonesia vs Jepang di Piala Uber 2024 di Vision+, Klik di Sini!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |04:01 WIB
Link Live Streaming Tim Bulutangkis Indonesia vs Jepang di Piala Uber 2024 di Vision+, Klik di Sini!
Gregoria Mariska akan menjadi tunggal pertama saat Indonesia menghadapi Jepang (Foto; PBSI)
A
A
A

LINK live streaming Tim Bulutangkis Indonesia vs Jepang di Piala Uber 2024 akan dibahas Okezone. Kedua tim akan saling berhadapan di pertandingan terakhir Grup C. Untuk menyaksikan pertandingan bisa klik di sini.

Pertandingan Indonesia vs Jepang sekaligus menjadi ajang penentuan. Pemenang di laga ini akan maju ke babak berikutnya sebagai juara grup. Sebagai catatan, Indonesia sendiri sudah memastikan tempat ke babak perempatfinal.

Srikandi Merah-Putih berpeluang menggeser Jepang di klasemen akhir jika bisa mengalakan Samurai biru di babak delapan besar. Sejauh ini Indonesia belum menemui kesulitan berarti di fase grup.

Gregoria Mariska dan rekan-rekan berhasil menang 5-0 atas Hong Kong di laga perdana Grup C. Kemenangan itu kemudian berlanjut saat Indonesia menang 5-0 Uganda di laga kedua fase grup.

Pertandingan Indonesia melawan Jepang akan menjadi penentuan untuk mencari juara Grup C. Saat ini, kedua negara mengoleksi poin sama usai berhasil menyapu bersih dua kemenangan di fase grup.

Tim putri Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di Grup C dengan melawan Jepang di Hi-Tech Zone Sports Center Gymnasium, Chengdu, China, Rabu 1 Mei 2024. Walau sudah dipastikan mengunci tiket perempatfinal, ini menjadi laga yang cukup penting untuk menentukan tim Merah Putih lolos sebagai runner up atau juara grup.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
