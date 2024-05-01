Advertisement
NETTING

Piala Uber 2024: Tak Pedulikan Hasil, Ricky Subagja Ingin Tim Putri Tampil Maksimal Lawan Jepang

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |02:07 WIB
Piala Uber 2024: Tak Pedulikan Hasil, Ricky Subagja Ingin Tim Putri Tampil Maksimal Lawan Jepang
Tim bulu tangkis Indonesia di Piala Uber 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

CHENGDU – Manajer Tim Indonesia, Ricky Subagja, ingin tim bulutangkis putri Indonesia tampil maksimal menghadapi Jepang di laga terakhir Grup C Piala Uber 2024. Meski tak memedulikan hasil karena Indonesia memang sudah lolos ke perempatfinal, ia memastikan Indonesia akan tetap menurunkan tim terbaik dalam laga nanti.

Saat ini, Indonesia menempati posisi kedua di Grup C Piala Uber 2024 dengan dua kemenangan. Tim Merah Putih hanya kalah dalam selisih jumlah skor dari Jepang yang memuncaki klasemen dengan dua kemenangan juga.

Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Uber 2024

Indonesia dan Jepang pun sudah memastikan lolos ke babak perempatfinal Piala Uber 2024. Namun, keduanya akan saling berhadapan untuk menentukan juara Grup C.

Menghadapi Jepang, Ricky Subagja mengatakan Indonesia akan mengandalkan para pemain yang memiliki pengalaman di Piala Uber. Tetapi, ia juga tak ingin mengecilkan para pemain muda untuk menghadapi Jepang.

"Saya berharap mereka bisa bermain maksimal besok, karena seperti kita tahu hanya Gregoria saja pemain yang punya banyak pengalaman di Piala Uber. Sisanya adalah pemain-pemain muda," kata Ricky Subagja dalam keterangan PBSI, dikutip Rabu (1/5/2024).

Halaman:
1 2
