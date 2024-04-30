Kisah Akane Yamaguchi, Pebulutangkis Jepang yang Pernah Dikalahkan Bilqis Prasista di Piala Uber 2022

KISAH Akane Yamaguchi, pebulutangkis andalan Jepang yang pernah dikalahkan Bilqis Prasista di Piala Uber 2022 menarik untuk diulas. Sebab, hal serupa bisa saja terulang di gelaran Piala Uber 2024 ini.

Seperti diketahui, tim Indonesia dan Jepang dipastikan menjadi perwakilan yang lolos babak fase grup dari Grup C Piala Uber 2024. Hal ini terjadi karena keduanya telah menyapu bersih dua pertandingan awal melawan Hong Kong dan Uganda.

Tim Indonesia yang dipimpin oleh kapten Apriani Rahayu sukses menyapu bersih pertandingan dengan skor 5-0 atas Hong Kong dan Uganda. Hal serupa juga diraih oleh Negeri Matahari Terbit.

Pada pertandingan terakhir Grup C, Indonesia dan Jepang akan saling bentrok untuk memperebutkan status juara grup. Laga ini sendiri akan digelar pada Rabu, 01 Mei 2024 nanti.

Berbicara tentang laga Indonesia vs Jepang di Piala Uber 2024, mimpi buruk masih menghantui tunggal putri nomor 1 Jepang, Akane Yamaguchi. Sebab, ia memiliki pengalaman buruk dengan Indonesia di Piala Uber 2022 lalu saat kedua tim berjumpa di laga terakhir Grup A.

Menjadi tunggal putri unggulan teratas Jepang, Akane Yamaguchi kala itu harus berhadapan dengan tunggal putri non unggulan peringkat 333 BWF milik Indonesia, Bilqis Prasista pada pertandingan pertama.

Bagi siapapun yang melihat jadwal pertandingan, tentu akan mengunggulkan Akane Yamaguchi mengingat sang pemain di Piala Uber 2022 lalu masih duduk di peringkat 1 ranking BWF.