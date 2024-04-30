Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Siaran Langsung Tim Bulutangkis Indonesia vs India di Piala Thomas 2024, Live di iNews!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |07:59 WIB
Jadwal Siaran Langsung Tim Bulutangkis Indonesia vs India di Piala Thomas 2024, Live di iNews!
Tim Bulu Tangkis Indonesia. (Foto: PBSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung tim bulu tangkis Indonesia vs India di Piala Thomas 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang disiarkan secara live di iNews itu tepatnya akan dimainkan pada Rabu 1 Mei 2024 pukul 17.00 WIB.

Jelang menghadapi India, tim putra Indonesia bisa dikatakan akan bermain tanpa tekanan. Sebab Fajar Alfian dan kawan-kawan sudah mengantongi tiket perempatfinal usai merebut dua kemenangan atas Inggris dan Thailand.

Menariknya, hal yang sama pun dirasakan India. Sang juara bertahan juga telah memiliki tiket ke perempatfinal Piala Thomas 2024.

Sebab India pun sudah mengalahkan Inggris dan Thailand. Jadi, pertemuan melawan India di laga pamungkas Grup C akan menentukan siapa yang juara dan runner-up dari grup tersebut.

Tentunya Indonesia akan berusaha mengejar juara Grup C. Sebab juara grup akan bertemu runner-up dari grup lain saat drawing perempatfinal nanti.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Menghindari juara grup dari grup lain merupakan strategi terbaik untuk bisa menjaga kans Indonesia menjuarai Piala Thomas 2024. Jadi, Indonesia jelas akan tampil maksimal.

Halaman:
1 2
