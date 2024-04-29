Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Piala Thomas 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Ingin Ulangi Kisah Manis Indonesia di Denmark

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |22:05 WIB
Piala Thomas 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Ingin Ulangi Kisah Manis Indonesia di Denmark
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

CHENGDU – Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, punya ambisi khusus di pentas Piala Thomas 2024. Mereka bertekad mengulangi kisah manis Indonesia di Denmark, di mana sukses merebut gelar juara di ajang Piala Thomas 2020.

Hal ini diungkap Leo/Daniel usai membantu tim bulutangkis Indonesia menang atas Thailand di laga kedua Grup C Piala Thomas 2024. Berlaga di Chengdu Hi Tech Zone Sports Center Gymnasium, Chengdu, China, Senin (29/4/2024) siang WIB, Leo/Daniel menang mudah atas Sirawit Sothon/Natthapat Trinkajee dengan skor 21-13, dan 21-10.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Hasil ini sekaligus memastikan kemenangan untuk Indonesia atas Thailand dengan keunggulan 3-1. Adapun hasil akhirnya, tim Merah Putih menang dengan skor 4-1. Pundi-pundi keunggulan ini diraih lewat Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, Leo/Daniel, dan Chico Aura Dwi Wardoyo.

Usai pertandingan, Leo/Daniel menegaskan bahwa fokusnya memang memastikan kemenangan untuk Indonesia. Mereka juga sama sekali tidak menganggap remeh lawannya walau sadar lebih diunggulkan.

“Saat masuk lapangan tadi kami langsung bertekad untuk memberikan yang terbaik, fokus poin demi poin. Dan kami ingin memastikan kemenangan Indonesia,” kata Leo dalam rilis PBSI, Senin (29/4/2024).

“Lawan memang dari usia lebih muda dari kami pastinya mereka akan tampil tanpa beban jadi kami tidak mau lengah,” sahut Daniel.

Kemenangan atas Thailand ini sekaligus memastikan Indonesia melangkah ke babak perempatfinal Piala Thomas 2024, meski masih menyisakan satu laga kontra India di Grup C. Hasil itu juga sekaligus menjaga asa tim Merah Putih yang mengusung misi membawa piala Thomas Cup pada edisi 2020.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008951/inews-premium-sports-apriyani-rahayu-curhat-soal-mental-tim-indonesia-di-piala-uber-2024-kvKPvRxmc7.jpg
iNews Premium Sports: Apriyani Rahayu Curhat soal Mental Tim Indonesia di Piala Uber 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008841/tim-bulutangkis-indonesia-mulai-ramaikan-malam-apresiasi-tim-thomas-dan-uber-di-inews-premium-sports-8oabacvtWF.jpg
Tim Bulutangkis Indonesia Mulai Ramaikan Malam Apresiasi Tim Thomas dan Uber di iNews Premium Sports
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008826/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-di-inews-premium-sports-malam-ini-pukul-20-00-wib-live-hanya-di-inews-A49VqPFGLT.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024 di iNews Premium Sports, Malam Ini Pukul 20.00 WIB, Live Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008342/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-besok-jam-8-malam-bersama-aiman-witjaksono-ricky-subagja-dan-para-pebulutangkis-indonesia-eksklusif-hanya-di-inews-iI5VGkm554.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024, Besok Jam 8 Malam Bersama Aiman Witjaksono, Ricky Subagja dan Para Pebulutangkis Indonesia, Eksklusif Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008099/5-pebulu-tangkis-tunggal-putra-dunia-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-thomas-2024-versi-bwf-ada-jonatan-christie-hampir-500-km-jam-K8dp6MuiIF.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Dunia dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Thomas 2024 Versi BWF, Ada Jonatan Christie Hampir 500 Km/Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/40/3007562/gregoria-mariska-tunjung-jadi-tunggal-putri-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-uber-2024-nyaris-400-km-jam-PuwHeX7B3e.jpg
Gregoria Mariska Tunjung Jadi Tunggal Putri dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Uber 2024, Nyaris 400 Km/Jam!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement