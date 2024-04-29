Piala Thomas 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Ingin Ulangi Kisah Manis Indonesia di Denmark

CHENGDU – Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, punya ambisi khusus di pentas Piala Thomas 2024. Mereka bertekad mengulangi kisah manis Indonesia di Denmark, di mana sukses merebut gelar juara di ajang Piala Thomas 2020.

Hal ini diungkap Leo/Daniel usai membantu tim bulutangkis Indonesia menang atas Thailand di laga kedua Grup C Piala Thomas 2024. Berlaga di Chengdu Hi Tech Zone Sports Center Gymnasium, Chengdu, China, Senin (29/4/2024) siang WIB, Leo/Daniel menang mudah atas Sirawit Sothon/Natthapat Trinkajee dengan skor 21-13, dan 21-10.

Hasil ini sekaligus memastikan kemenangan untuk Indonesia atas Thailand dengan keunggulan 3-1. Adapun hasil akhirnya, tim Merah Putih menang dengan skor 4-1. Pundi-pundi keunggulan ini diraih lewat Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, Leo/Daniel, dan Chico Aura Dwi Wardoyo.

Usai pertandingan, Leo/Daniel menegaskan bahwa fokusnya memang memastikan kemenangan untuk Indonesia. Mereka juga sama sekali tidak menganggap remeh lawannya walau sadar lebih diunggulkan.

“Saat masuk lapangan tadi kami langsung bertekad untuk memberikan yang terbaik, fokus poin demi poin. Dan kami ingin memastikan kemenangan Indonesia,” kata Leo dalam rilis PBSI, Senin (29/4/2024).

“Lawan memang dari usia lebih muda dari kami pastinya mereka akan tampil tanpa beban jadi kami tidak mau lengah,” sahut Daniel.

Kemenangan atas Thailand ini sekaligus memastikan Indonesia melangkah ke babak perempatfinal Piala Thomas 2024, meski masih menyisakan satu laga kontra India di Grup C. Hasil itu juga sekaligus menjaga asa tim Merah Putih yang mengusung misi membawa piala Thomas Cup pada edisi 2020.