Piala Uber 2024: Tim Bulu Tangkis Indonesia Menang Sempurna 5-0, Siti Fadia Tetap Apresiasi Daya Juang Uganda

TIM bulu tangkis Indonesia menang sempurna 5-0 atas Uganda di Piala Uber 2024. Meski sukses menang besar, pebulu tangkis spesialis ganda putri Indonesia, Siti Fadia Silva Ramadhanti, tetap mengapresiasi para pemain Uganda karena sudah menunjukkan daya juang tinggi.

"Kami sudah menyiapkan seperti biasa kami menjelang pertandingan dan kami mau mengapresiasi kepada tim Uganda. Mereka hanya berempat tapi semangatnya luar biasa, mau menunjukkan yang terbaik,” ujar Fadia, dikutip dari rilis PBSI, Selasa (30/4/2024).

Lebih lanjut, Fadia juga memberikan doa terbaik kepada tandemnya, yakni Apriyani, yang sedang merayakan ulang tahun. Dia berharap, duetnya bersama sang kapten Indonesia di Piala Uber 2024 ini bisa semakin melejit.

“Selain itu, hari ini saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk partner saya, kak Apri,” jelas Fadia.

“Sekiranya bahagia selalu, diberikan rezeki yang lancar dan dimudahkan segala urusannya. Semoga ke depan kita berdua bisa menggapai mimpi bersama,” lanjutnya.