HOME SPORTS NETTING

Piala Uber 2024: Apriyani Rahayu Ungkap Resep Kemenangan Tim Bulu Tangkis Indonesia Menang Mudah 5-0 atas Uganda

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |02:11 WIB
Piala Uber 2024: Apriyani Rahayu Ungkap Resep Kemenangan Tim Bulu Tangkis Indonesia Menang Mudah 5-0 atas Uganda
Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

CHENGDU – Tim bulu tangkis putri Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Uganda di laga kedua Grup C Piala Uber 2024. Kapten tim bulutangkis putri Indonesia, Apriyani Rahayu, pun membeberkan resep kemenangan atas Uganda.

Indonesia berhasil menang sempurna atas Uganda dengan skor 5-0 pada laga yang berlangsung di Hi-Tech Zone Sports Center Gymnasium, Chengdu, China, Senin 29 April 2024. Boleh dibilang, tim Merah Putih menang dengan cukup mudah atas negara Afrika bagian timur tersebut.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

Apriyani yang berduet dengan Siti Fadia Silva Ramadhanti tampil di laga keempat dengan menghadapi Husina Kobugabe/Gladys Mbabazi. Pasangan nomor sembilan dunia itu menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-9 dan 21-11.

Usai laga, Apriyani mengaku senang karena akhirnya bisa kembali bermain. Mengingat di laga sebelumnya saat melawan Hong Kong, dia dan Fadia tidak bermain.

“Saya cukup senang bisa balik ke lapangan lagi apalagi ini adalah Piala Uber. Sekiranya ini menjadi motivasi untuk kami ke depannya. Tadi saya mencoba suasana lapangan lagi, hawa pertandingan lagi,” kata Apriyani dalam rilis PBSI, Selasa (30/4/2024).

