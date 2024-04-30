Advertisement
HOME SPORTS BASKET

3x3 Indonesia Tournament Masuk Babak Final Regional Sumatera, Kategori U-12 Diharapkan Sering Digelar Demi Perkembangan Anak

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |23:47 WIB
3x3 Indonesia Tournament Masuk Babak Final Regional Sumatera, Kategori U-12 Diharapkan Sering Digelar Demi Perkembangan Anak
Ajang 3x3 Indonesia Tournament memasuki babak final regional Sumatera (Foto: Istimewa)
MEDAN - Ajang bola basket bertajuk Mandiri 3x3 Indonesia Tournament di Sumatera akan memasuki babak final regional. Kategori kelompok umur U-12 diharapkan sering digelar karena dianggap bagus untuk perkembangan pebasket muda.

Pelaksanaan Final Regional Sumatera dikonsentrasikan di Lapangan Benteng, Kota Medan, pada 1 Mei 2024. Sebanyak 30 tim akan bersaing menjadi yang terbaik di masing-masing kategori, yakni U-12 mix, U-15 putra, U-18 putra, U-23 putra, dan U-23 putri.

Basket 3x3

Dengan jumlah 30 tim, maka setiap kategori ada 6 tim yang akan perebutkan posisi terbaik di masing-masing kategori di kejuaraan yang dilaksanakan PT Supersport Sensation (SSS) International bekerja sama dengan PP PERBASI dan didukung PT Bank Mandiri, Tbk ini.

Angelina yang merupakan orang tua dari salah satu pemain kategori U-12 Mix di klub I-Basketball mengatakan bahwa sangat antusias menyambut adanya pelaksanaan Mandiri 3X3 Indonesia Tournament. Mengingat tidak banyak event yang pertandingkan kategori U-12 di Medan.

“Kami senang ada kategori U-12 karena selama ini di Medan jarang ada kejuaraan untuk usia ini. Mandiri 3X3 Indonesia Tournament adalah yang kedua dilaksanakan di Medan sejauh ini. Makanya antusiasmenya luar biasa. Kami sangat berharap diperbanyak ke depannya untuk kategori U-12 ini,” tutur Angel, Senin (30/4/2024).

Angel merasa butuh pelaksanaan kejuaraan kategori U-12 diperbanyak karena yang dirasakan bahwa pertandingan Basket 3x3 sangat penting membantu perkembangan anak-anak. Bermain Basket 3X3 membuat anak-anak dituntut untuk lebih semangat terus sepanjang pertandingan karena pertandingan 3X3 pemain harus terus bergerak.

“Terus berlari dan menciptakan peluang cetak poin. Begitu kemasukan, harus bangkit dan fight membalas. Ini pendidikan yang baik untuk anak-anak agar mereka memiliki mental tidak mudah menyerah,” ujar Angel.

“Di sisi lain, fisik mereka secara otomatis terasah karena terus bergerak dan berlari sepanjang pertandingan,” lanjutnya.

Penanggung jawab Mandiri 3X3 Indonesia Tournament Chaerul Azis apresiasi keikutsertaan para peserta di Medan, bahkan beberapa tim terpaksa harus ditolak karena slot habis.

“Pastinya kami akan rencanakan untuk hadir kembali di Sumut kedepannya, namun kami juga akan berkembang ke daerah2 lain di Indonesia. Semoga saja kedepannya kita bisa sukses melibatkan kota lain di SUMUT selain Medan. Kami akan terus bekerjasama dengan PP maupun Pengprov utk memajukan turnamen ini. Sebagaimana diketahui, turnamen Mandiri 3x3 ini adalah salah satu yg terbesar di Indonesia,” ujar Chaerul.

