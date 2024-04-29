Hasil Piala Uber 2024: Komang Ayu dan Ruzana Menang, Indonesia Perbesar Keunggulan atas Uganda 3-0!

HASIL Piala Uber 2024 akan diulas dalam artikel ini. Dua tunggal putri Indonesia, Komang Ayu Cahya Dewi dan Ruzana, berhasil meraih kemenangan atas Uganda pada laga kedua Grup C Piala Uber 2024.

Alhasil, Indonesia memperbesar keunggulan atas Uganda menjadi 3-0 dalam laga yang digelar di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Senin (29/4/2023) sore WIB. Dua hasil kemenangan itu juga sekaligus membuat tim Merah Putih unggul 3-0 atas Uganda sekaligus melaju ke perempatfinal.

Jalannya Pertandingan

Komang Ayu sendiri menang dua gim langsung Gladys Mbabazi dengan skor 21-6 dan 21-13. Lalu, hasil manis juga diraih Ruzana yang menang dua gim langsung 21-10 dan 21-12.

Komang Ayu sendiri memulai laga dengan sangat baik. Pemain kelahiran Buleleng, Bali, itu berhasil menjauh dengan skor 7-2 atas Mbabazi. Komang Ayu sama sekali tidak mendapat tekanan dari wakil Uganda.

Sampai akhirnya, pemain berusia 21 tahun itu unggul di interval gim pertama dengan skor telak 11-2. Usai rehat, Komang Ayu tanpa ampun menggempur pertahanan yang dimiliki Mbabazi. Hasilnya, dia berhasil menang di gim pertama dengan skor telak 21-6.

Di gim kedua, Komang Ayu sempat tertinggal 2-5 dari Mbabazi. Akan tetapi, junior Gregoria Mariska Tunjung itu berhasil bangkit dan unggul 11-7 di interval gim kedua.

Usai jeda, Komang Ayu masih mendominasi jalannya pertandingan ketimbang Mbabazi dengan menambah keunggulannya menjadi 15-12. Pada akhirnya, dia menutup gim kedua dengan kemenangan meyakinkan 21-13.