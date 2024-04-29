Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Piala Uber 2024: Menang dengan Skor Afrika, Ester Nurumi Buka Keunggulan Indonesia 1-0 atas Uganda!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |16:40 WIB
Hasil Piala Uber 2024: Menang dengan Skor Afrika, Ester Nurumi Buka Keunggulan Indonesia 1-0 atas Uganda!
Ester Nurumi Tri Wardoyo kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Piala Uber 2024 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putri Indonesia, Ester Nurumi Tri Wardoyo, pun sukses membuka keunggulan Indonesia 1-0 atas Uganda usai menang dengan skor Afrika.

Ya, Ester tampil ciamik kala melawan tunggal putri Uganda, Husina Kobugabe, pada laga kedua Grup C Piala Uber 2024. Bermain di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Senin (29/4) sore WIB, Ester menang telak dengan skor 21-5 dan 21-6.

Ester Nurumi Tri Wardoyo

Jalannya Pertandingan

Ester memulai laga dengan sangat baik. Adik dari Chico Aura Dwi Wardoyo itu langsung melesat ungguli Husina dengan skor 7-2.

Ester sama sekali tidak mendapat tekanan dari tunggal putri Uganda tersebut. Dengan mudah, pemain berusia 18 tahun mencuri poin demi poin dari Husina.

Sampai akhirnya, Ester berhasil unggul telak di interval gim pertama dengan skor 11-3. Setelah jeda, pemain ranking 38 dunia itu masih tampil dominan ketimbang Husina.

Ester memperlebar keunggulan menjadi 16-4 atas wakil Uganda tersebut. Sama sekali tak mendapat perlawanan berarti, tunggal putri Pelatnas PBSI Cipayung itu menutup gim pertama dengan skor telak 21-5 atas Husina.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
