Link Live Streaming Tim Bulutangkis Indonesia vs Thailand di Piala Thomas 2024, Klik di Sini!

Indonesia menghadapi Thailand di laga kedua Grup C Piala Thomas 2024 (Foto: PBSI)

LINK live streaming Tim Bulutangkis Indonesia vs Thailand di Piala Thomas 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Tim Merah-Putih akan melakoni pertandingan kedua di Grup C.

Pertandingan Indonesia vs Thailand berlangsung hari ini, Senin (29/4/2024). Berlangsung di Gimnasium pusat olahraga Hi-Tech, Chengdu, China, pertandingan akan digelar pada pukul 08.30 WIB.

Indonesia akan menurunkan skuad terbaik di laga kontra Thailand. Fajar Alfian dan rekan-rekan dipastikan berambisi untuk melanjutkan tren positif dari kemenangan di laga pembuka kontra Inggris, kemarin.

Ada perubahan susunan pemain yang akan memperkuat Tim Bulutangkis Indonesia melawan Thailand. Anthony Sinisuka Ginting masih akan turun sebagai tunggal pertama.

Begitu juga pasangan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang akan mengisi partai kedua. Kemudian Jonatan Chiristie akan kembali diturunkan sebagai tunggal kedua di partai ketiga.

Sementara itu, untuk ganda kedua Indonesia bakal menurunkan duet Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Leo/Daniel menggantikan posisi Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri yang sempat turun di pertandingan melawan Inggris.