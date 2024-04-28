Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Piala Thomas 2024: Fajar/Rian Tak Mau Terbebani Jadi Tulang Punggung Ganda Putra Indonesia

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |13:00 WIB
Piala Thomas 2024: Fajar/Rian Tak Mau Terbebani Jadi Tulang Punggung Ganda Putra Indonesia
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

CHENGDU Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto tak terbebani jadi tulang punggung ganda putra Indonesia di Piala Thomas 2024. Mereka hanya ingin memberikan yang terbaik saat tampil di Piala Thomas 2024.

Indonesia berhasil meraih kemenangan sempurna di laga perdana Grup C Piala Thomas 2024. Jonatan Christie dan kawan-kawan meraih kemenangan 5-0 atas Inggris.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Sementara dalam laga tersebut, Fajar/Rian menyumbangkan poin kedua untuk Indonesia. Fajar/Rian sukses membungkam Ben Lane/Sean Vendy 21-18 dan 21-12 di Chengdu Hi Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Sabtu 27 April 2024.

Usai mendapat kemenangan atas Ben Lane/Sean Vendy, Muhammad Rian Ardianto mengaku tak ingin terbebani menjadi tulang punggung ganda putra Indonesia di Piala Thomas 2024. Bersama Fajar Alfian, ia lebih memilih untuk fokus dan memberikan penampilan terbaiknya.

"Kami tidak mau terlalu terbebani karena menjadi tulang punggung ganda putra di Piala Thomas kali ini. Kami mau fokus untuk permainan kami, memberikan yang terbaik setiap dipercaya untuk diturunkan," kata Muhammad Rian Ardianto dalam keterangan PBSI, Minggu (28/4/2024).

Berbicara mengenai jalannya pertandingan, Fajar Alfian mengatakan kunci kemenangan atas Ben Lane/Sean Vendy adalah pola permainan yang tepat dan tak masuk perangkap lawan. Selain itu, ia mengaku sempat kaget dengan shuttlecock, meski Sean Vendy yang tampak sangat kesulitan untuk mengontrolnya.

"Kemenangan ketiga kami dari Ben/Sean, tapi bukan berarti bisa diraih dengan makin mudah. Mungkin kami sudah menemukan pola permainan yang tepat dan hari ini kami tidak terpancing dengan permainan mereka," ujar Fajar Alfian

Halaman:
1 2
