HOME SPORTS NETTING

Piala Uber 2024: Gregoria Mariska Sempat Kaget Hong Kong Turunkan Tunggal Kedua

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |01:05 WIB
Piala Uber 2024: Gregoria Mariska Sempat Kaget Hong Kong Turunkan Tunggal Kedua
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung (Foto: PBSI)
GREGORIA Mariska Tunjung berhasil membuka kemenangan Indonesia atas Hong Kong di laga perdana fase grup Piala Uber 2024. Turun di partai pembuka, Gregoria menang dua game langsung atas Yeung Sum Yee dengan 21-15 dan 21-11.

Meski tanpa kesulitan, Gregoria mengaku sempat kaget dengan susunan pemain yang diturunkan Hong Kong. Dia tak menyangka bakal menghadapi Yeung Sum Yee yang sebenarnya merupakan tunggal kedua Hong Kong.

Terlepas daripada itu, Gregoria mengaku senang bisa memberikan poin kemenangan untuk Indonesia di pertandingan kali ini. Srikandi Merah-Putih tampil superior dengan menyapu bersih kemenangan 5-0 atas Hong Kong.

"Saya senang bisa bermain baik dan memberikan poin untuk tim saya," ujar Gregoria dilansir dari laman PBSI, Minggu (27/4/2024).

"Tapi saya tidak menyangka hari ini Hong Kong menurunkan tunggal keduanya untuk melawan saya. Dari kemarin saya mempelajari permainan tunggal pertama mereka," lanjut Gregoria.

Telusuri berita Sport lainnya
