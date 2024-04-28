Momen Marc Marquez dan Valentino Rossi Tak Bertegur Sapa di MotoGP Spanyol 2024

Marc Marquez (93) dan Valentino Rossi (kaus putih, bertopi) tak bertegur sapa di parc ferme usai MotoGP Spanyol 2024 (Foto: Twitter)

JEREZ DE LA FRONTERA – Momen Marc Marquez dan Valentino Rossi tak bertegur sapa di MotoGP Spanyol 2024 akan dibahas Okezone. Padahal, keduanya berjarak begitu dekat!

Seri keempat MotoGP 2024 di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Frontera, Spanyol, telah selesai digelar Minggu (28/4/2024) malam WIB. Francesco Bagnaia tampil sebagai pemenang balapan!

Pembalap tim Ducati Lenovo itu sukses menahan gempuran Marquez dalam lima putaran terakhir. Bagnaia sukses meraih kemenangan keduanya musim ini setelah di GP Qatar pada Maret 2024.

Posisi tiga ditempati Marco Bezzecchi. Pembalap tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu langsung mendapat salam hangat dari sang bos, Valentino Rossi, di parc ferme.

Hal tersebut wajar mengingat ini adalah podium pertama bagi Bezzecchi di MotoGP 2024. Ia terakhir kali merasakan nikmatnya sampanye pada MotoGP India 2023, Oktober silam.

Momen menarik lalu tersaji di parc ferme. Marquez, Bagnaia, dan Bezzecchi, berada di area yang sama. Rossi juga hadir di sana demi menyambut dua anak didiknya.