Jorge Martin Yakin Jalannya Balapan MotoGP Spanyol 2024 Sulit Diprediksi

JEREZ – Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin enggan sesumbar bakal memenangkan MotoGP Spanyol 2024 meski tampil sebagai yang tercepat saat sprint race, pada Sabtu 27 April 2024 kemarin. Sebab menurut Martin, race utama MotoGP Spanyol 2024 akan sulit diprediksi lantaran berpotensi balapan di kondisi lintasan yang kering.

Sebagai informasi, Martin memulai sprint race di Sirkuit Jerez, Spanyol dari posisi ketiga. Tak butuh waktu lama baginya untuk bisa langsung menyalip para pesaingnya dan merebut tempat terdepan.

Namun, memasuki pertengahan balapan, Marc Marquez berhasil menyalipnya untuk memimpin dalam beberapa waktu. Tak lama kemudian, rider Gresini Ducati itu terjatuh di Tikungan 13 sehingga Martinator -julukan Martin- berhasil mengamankan tempat terdepan lagi dan kemudian finis sebagai pemenang.

Martin pun mengungkapkan bahwa kondisi trek yang campur aduk antara basah dan kering membuat sprint MotoGP Spanyol 2024 terasa sangat berat. Bahkan tercatat 14 kecelakaan terjadi dalam balapan 12 lap itu di mana sembilan rider tak mampu menyelesaikan balapan. Hal itu terjadi akibat titik beberapa titik basah di Tikungan 5, 8 dan 13, yang memakan banyak korban.

Pembalap asal Spanyol itu pun sangat senang dirinya mampu melewati segala tantangan yang ada dan memenangkan sprint. Kata dia, The Baby Alien -julukan Marquez- melakukan kesalahan ketika dia mulai menekannya untuk mengambil alih lagi posisi terdepan.

“Itu adalah balapan yang sulit dan kondisi lintasannya sangat sulit. Saya memulai dengan sangat baik, tapi kemudian saya melihat bahwa Márquez semakin dekat dan dekat. Saya memberikan banyak tekanan,” kata Martin dilansir dari Speedweek, Minggu (28/4/2024).