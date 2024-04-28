Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Yakin Jalannya Balapan MotoGP Spanyol 2024 Sulit Diprediksi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |18:42 WIB
Jorge Martin Yakin Jalannya Balapan MotoGP Spanyol 2024 Sulit Diprediksi
Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin. (Foto: Reuters)
A
A
A

JEREZ – Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin enggan sesumbar bakal memenangkan MotoGP Spanyol 2024 meski tampil sebagai yang tercepat saat sprint race, pada Sabtu 27 April 2024 kemarin. Sebab menurut Martin, race utama MotoGP Spanyol 2024 akan sulit diprediksi lantaran berpotensi balapan di kondisi lintasan yang kering.

Sebagai informasi, Martin memulai sprint race di Sirkuit Jerez, Spanyol dari posisi ketiga. Tak butuh waktu lama baginya untuk bisa langsung menyalip para pesaingnya dan merebut tempat terdepan.

Namun, memasuki pertengahan balapan, Marc Marquez berhasil menyalipnya untuk memimpin dalam beberapa waktu. Tak lama kemudian, rider Gresini Ducati itu terjatuh di Tikungan 13 sehingga Martinator -julukan Martin- berhasil mengamankan tempat terdepan lagi dan kemudian finis sebagai pemenang.

Martin pun mengungkapkan bahwa kondisi trek yang campur aduk antara basah dan kering membuat sprint MotoGP Spanyol 2024 terasa sangat berat. Bahkan tercatat 14 kecelakaan terjadi dalam balapan 12 lap itu di mana sembilan rider tak mampu menyelesaikan balapan. Hal itu terjadi akibat titik beberapa titik basah di Tikungan 5, 8 dan 13, yang memakan banyak korban.

Jorge Martin

Pembalap asal Spanyol itu pun sangat senang dirinya mampu melewati segala tantangan yang ada dan memenangkan sprint. Kata dia, The Baby Alien -julukan Marquez- melakukan kesalahan ketika dia mulai menekannya untuk mengambil alih lagi posisi terdepan.

“Itu adalah balapan yang sulit dan kondisi lintasannya sangat sulit. Saya memulai dengan sangat baik, tapi kemudian saya melihat bahwa Márquez semakin dekat dan dekat. Saya memberikan banyak tekanan,” kata Martin dilansir dari Speedweek, Minggu (28/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement