HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Sprint Race MotoGP Spanyol 2024: Jorge Martin Semakin Tak Terkejar!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |21:52 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Sprint Race MotoGP Spanyol 2024: Jorge Martin Semakin Tak Terkejar!
Jorge Martin semakin kokoh di puncak klasemen MotoGP 2024 usai Sprint Race MotoGP Spanyol 2024 (Foto: Reuters/Jerome Miron)
A
A
A

KLASEMEN sementara MotoGP 2024 kelar Sprint Race MotoGP Spanyol 2024 akan dibahas Okezone. Sesi penuh drama itu berlangsung Sabtu (27/4/2024) malam WIB di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Frontera.

Jorge Martin tampil sebagai pemenang Sprint Race MotoGP Spanyol 2024. Pembalap tim Pramac Ducati itu membalap dengan brilian sejak start hingga finis.

Jorge Martin

Alhasil, Martin menambah 12 poin dari sesi tersebut. Posisi Martinator di puncak klasemen MotoGP 2024 pun semakin kokoh dengan nilai 92.

Sementara itu, Pedro Acosta sukses naik ke posisi dua klasemen MotoGP 2024. Finis kedua pada Sprint Race GP Spanyol, El Tiburon de Mazarron, mengoleksi 63 poin.

Keberhasilan Acosta itu tidak terlepas dari nasib sial yang menimpa Enea Bastianini. Pembalap tim Ducati Lenovo itu gagal finis setelah terjatuh di tengah sesi sehingga poinnya tertahan di 59.

Posisi empat masih jadi milik Maverick Vinales dengan 56 poin. Pembalap tim Aprilia Racing itu juga tak bisa menyelesaikan lomba sehingga poinnya tetap 56.

Halaman:
1 2
