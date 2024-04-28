Jadwal MotoGP 2024 Hari Ini: Marc Marquez Akhiri Puasa Kemenangan?

Marc Marquez akan tampil di seri keempat MotoGP 2024, GP Spanyol, yang dijadwalkan berlangsung hari ini (Foto: Twitter/@marcmarquez93)

JEREZ DE LA FRONTERA – Berikut jadwal MotoGP 2024 hari ini, Minggu (28/4/2024). Seri keempat bertajuk MotoGP Spanyol 2024 akan dihelat di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Frontera.

Kualifikasi MotoGP Spanyol 2024, Sabtu 27 April, menempatkan Marc Marquez sebagai pole sitter. Itu merupakan start terdepan ke-93 bagi pembalap dengan nomor motor 93!

Kendati begitu, Marquez tidak serta merta akan langsung menjadi pemenang balapan. Pembalap tim Gresini Racing itu harus waspada karena sudah tidak finis dalam dua seri terakhir.

Marquez juga mesti mengatur strategi karena saat Sprint Race, langsung disalip dua pembalap yakni Brad Binder dan Jorge Martin di tikungan pertama. Setidaknya, itu akan jadi gambaran di balapan nanti.

Juara dunia MotoGP enam kali itu tentu masih menyimpan harapan untuk menyudahi puasa kemenangan. Marquez terakhir merasakan manisnya podium teratas di MotoGP Emilia Romagna pada Oktober 2021 di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adriatico, Italia.

Hampir tiga tahun sudah Marquez tak pernah mengecap sampanye untuk pemenang balapan. Momentum bagus kini ada di depan mata.