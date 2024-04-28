Inilah Sosok Mantan Pembalap MotoGP yang Benci dengan Rivalitas Panas Marc Marquez dengan Valentino Rossi

Rivalitas Marc Marquez dan Valentino Rossi jadi salah satu yang paling panas di ajang MotoGP (Foto: MotoGP)

TIDAK banyak yang tahu bahwa ternyata ada pembalap MotoGP yang benci dengan rivalitas dengan Marc Marquez dan Valentino Rossi. Pembalap tersebut adalah Pierfrancesco Chili.

Bagi yang belum tahu, Pierfrancesco Chili merupakan pembalap World Superbike yang aktif pada medio 1986 hingga 2006. Sepanjang karirnya, ia cukup banyak meraih kemenangan balapan khususnya saat bersama Ducati, Suzuki, dan Honda.

Pasca pensiun, Chili sejatinya jarang muncul dalam pemberitaan. Terlebih saat ia mulai didiagnosa menderita penyakit parkinson.

Namun baru-baru ini, pembalap asal Italia ini berbicara tentang pandangannya terkait dunia MotoGP. Berbicara di Fanpage.it, Pierfrancesco Chili mengatakan jika ia tidak suka dengan rivalitas panas antara Valentino Rossi dan Marc Marquez.

Menurutnya, rivalitas dua pembalap pemilik gelar juara dunia terbanyak itu telah mengotori reputasi Rossi sebagai ikon MotoGP. Terlebih tentang rivalitasnya di luar lintasan, menurut Chili itu adalah hal yang memalukan.

“Valentino tidak diragukan lagi telah menjadi ikon bagi kami semua ,” kata Pierfrancesco Chili dilansir dari Motosan.es, Jumat (26/04/2024).