Hasil Proliga 2024 Hari Ini: Dibantu Megawati Hangestri, Jakarta BIN Belum Mampu Kalahkan BJB Tandamata

Megawati Hangestri Pertiwi belum mampu membawa Jakarta BIN menang atas Bandung BJB Tandamata di Proliga 2024 (Foto: Instagram/@bin_volleyballclub)

YOGYAKARTA – Berikut hasil Proliga 2024 hari ini, Sabtu (27/4/2024) malam WIB. Jakarta BIN yang sudah diperkuat Megawati Hangestri belum bisa meraih kemenangan atas Bandung BJB Tandamata.

Sekadar informasi, Proliga 2024 putaran pertama digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta. Pada hari ini, laga yang akan dibahas pertama yakni Jakarta BIN kontra BJB Tandamata.

Pada laga kali ini, Jakarta BIN telah diperkuat bintangnya yakni Megawati. Tapi sayang, tim asal Ibu Kota ini masih belum bisa mengalahkan BJB Tandamata yang merupakan juara bertahan.

Jakarta BIN harus menelan kekalahan lewat pertarungan empat set dengan skor 1-3 dari BJB Tandamata. Megawati dan kolega kalah dengan rincian skor 27-29, 25-16, 17-25, dan 18-25.

Kemudian ada juga pertandingan yang mempertemukan tim bola voli putra Jakarta Pertamina Pertamax kontra Jakarta Garuda Jaya. Dalam laga tersebut, Pertamina Pertamax tampil ciamik.

Pertamina Pertamax sukses menumbangkan Garuda Jaya lewat tiga set langsung dengan skor 3-0 (25-16, 25-23, dan 25-15). Hasil ini sekaligus menjadi kekalahan kedua beruntun Garuda Jaya.