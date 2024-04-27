Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Proliga 2024 Hari Ini: Dibantu Megawati Hangestri, Jakarta BIN Belum Mampu Kalahkan BJB Tandamata

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |23:28 WIB
Hasil Proliga 2024 Hari Ini: Dibantu Megawati Hangestri, Jakarta BIN Belum Mampu Kalahkan BJB Tandamata
Megawati Hangestri Pertiwi belum mampu membawa Jakarta BIN menang atas Bandung BJB Tandamata di Proliga 2024 (Foto: Instagram/@bin_volleyballclub)
A
A
A

YOGYAKARTA – Berikut hasil Proliga 2024 hari ini, Sabtu (27/4/2024) malam WIB. Jakarta BIN yang sudah diperkuat Megawati Hangestri belum bisa meraih kemenangan atas Bandung BJB Tandamata.

Sekadar informasi, Proliga 2024 putaran pertama digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta. Pada hari ini, laga yang akan dibahas pertama yakni Jakarta BIN kontra BJB Tandamata.

BJB Tandamata vs Jakarta BIN (Foto: Instagram/@bin_volleyballclub)

Pada laga kali ini, Jakarta BIN telah diperkuat bintangnya yakni Megawati. Tapi sayang, tim asal Ibu Kota ini masih belum bisa mengalahkan BJB Tandamata yang merupakan juara bertahan.

Jakarta BIN harus menelan kekalahan lewat pertarungan empat set dengan skor 1-3 dari BJB Tandamata. Megawati dan kolega kalah dengan rincian skor 27-29, 25-16, 17-25, dan 18-25.

Kemudian ada juga pertandingan yang mempertemukan tim bola voli putra Jakarta Pertamina Pertamax kontra Jakarta Garuda Jaya. Dalam laga tersebut, Pertamina Pertamax tampil ciamik.

Pertamina Pertamax sukses menumbangkan Garuda Jaya lewat tiga set langsung dengan skor 3-0 (25-16, 25-23, dan 25-15). Hasil ini sekaligus menjadi kekalahan kedua beruntun Garuda Jaya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/43/3038255/proliga-2024-jakarta-lavani-gagal-hattrick-gelar-fahry-septian-minta-maaf-ke-sby-95LbPeSee6.jpg
Proliga 2024: Jakarta Lavani Gagal Hattrick Gelar, Fahry Septian Minta Maaf ke SBY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/43/3038194/puji-kehebatan-bintang-bhayangkara-presisi-nomoury-keita-di-final-proliga-2024-sby-kagak-ada-matinye-FH9rbrmp3v.jpg
Puji Kehebatan Bintang Bhayangkara Presisi Nomoury Keita di Final Proliga 2024, SBY: Kagak Ada Matinye!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/43/3037548/nomoury-keita-ungkap-kunci-kemenangan-jakarta-bhayangkara-presisi-atas-jakarta-lavaani-di-grand-final-proliga-2024-J4O9FZNVzO.jpg
Nomoury Keita Ungkap Kunci Kemenangan Jakarta Bhayangkara Presisi atas Jakarta LavAani di Grand Final Proliga 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/43/3037537/proliga-2024-noumory-keita-sabet-2-titel-jakarta-bhayangkara-presisi-borong-gelar-individual-Z3jslLEG5j.jpg
Proliga 2024: Noumory Keita Sabet 2 Titel, Jakarta Bhayangkara Presisi Borong Gelar Individual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/43/3037374/wilda-siti-nurfadhilah-tak-suka-disebut-jimat-keberuntungan-di-final-proliga-2024-eXcmdKELf6.jpg
Wilda Siti Nurfadhilah Tak Suka Disebut Jimat Keberuntungan di Final Proliga 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/43/3037372/ketua-umum-pbvsi-ingin-grand-final-proliga-digelar-rutin-di-indonesia-arena-b3l2CF0zYk.jpg
Ketua Umum PBVSI Ingin Grand Final Proliga Digelar Rutin di Indonesia Arena
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement