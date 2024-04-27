International Borneo 9 Ball Open 2024 Sukses Digelar, Ini Harapan POBSI

JAKARTA - International Borneo 9 Ball Open 2024 yang mendapat dukungan penuh dari POBSI, sukses digelar pada pekan ini. Mereka berharap kejuaraan ini dapat meningkatkan mental tanding atlet dan memunculkan pemain-pemain potensial.

Pada Sabtu (27/4/2024) di Bacoot Pool & Cafe, Pontianak, Kalimantan Barat, turnamen International Borneo 9 Ball Open 2024 memainkan hari terakhirnya. Pertandingan dimulai dari babak perempatfinal hingga partai puncak.

Hasilnya, wakil Indonesia, Feri Satriyadi, keluar sebagai juaranya. Di partai pamungkas, atlet asal klub Mantra itu sukses menjegal kompatriotnya, Rico Herman, dengan skor 10-8.

Wakil Ketua II Pembinaan dan Prestasi (Binpres) PP POBSI, Hamka Jaya, menilai Feri bisa menjadi juara karena mampu memaksimalkan error-error yang dibuat oleh Rico. Di sisi lain, Rico sendiri tak mampu mengembangkan permainannya karena selalu berada di bawah tekanan.

“Pertandingan final tadi berjalan cukup ketat, yang membuat Feri lebih unggul adalah dia dapat memanfaatkan kesalahan-kesalahan dari Rico. Sedangkan Rico tidak dapat keluar dari tekanan,” kata Hamka saat dihubungi oleh MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (27/4/2024).

Secara keseluruhan, Hamka melihat ajang International Borneo 9 Ball Open 2024 berjalan dengan baik tanpa kendala. Menurutnya, lawan terberat para wakil Indonesia di turnamen ini adalah para pemain dari Filipina.