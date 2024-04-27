Klasemen Grup C Piala Uber 2024 di Matchday Pertama: Indonesia Posisi Kedua

KLASEMEN Grup C Piala Uber 2024 di matchday pertama akan dibahas Okezone. Indonesia sementara berada di peringkat dua tepat satu strip di bawah Jepang sebagai pemuncak klasemen.

Tim Uber Indonesia berada di peringkat kedua usai meraih kemenangan di laga pembuka grup. Srikandi Merah-Putih hanya kalah selisih poin dari Jepang yang juga menang di laga perdana.

Indonesia tampil superior kala menghadapi Hong Kong. Tim Merah-Putih berhasil meraih kemenangan sempurna 5-0 pada laga tersebut.

Gregoria Mariska Tunjung yang turun dipartai pembuka mempersembahkan poin untuk pertama untuk Indonesia. Gregoria menang dua game langsung atas Yeung Sum Yee dengan 21-15 dan 21-11.

Beralih ke partai kedua, pasangan Ribka Sugiarto/Lanny Tria Mayasari juga berhasil menyumbang poin kemenangan untuk Indonesia. Meski sempat mendapat perlawanan sengit, mereka berhasil mengatasi ganda Hong Kong, Yeung Nga Tiing/Yeung Pui Lam lewat permainan tiga game 10-21, 21-10 dan 21-17.