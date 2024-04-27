Jadwal Siaran Langsung Piala Thomas dan Uber 2024 Hari Ini, Sabtu 27 April 2024: Indonesia vs Inggris, Live di iNews!

JADWAL siaran langsung Piala Thomas dan Uber 2024 hari ini, Sabtu 27 April 2024 sudah diketahui. Ada sejumlah duel seru yang akan tersaji, di antaranya tim bulu tangkis Indonesia vs Inggris di laga perdana Grup C Piala Thomas 2024. Laga seru itu akan disiarkan live di iNews.

Ya, ajang bulu tangkis beregu yang bergengsi di dunia, yakni Piala Thomas dan Uber 2024, akan mulai berlangsung pada hari ini. Turnamen ini akan berlangsung di Chengdu, China hingga Minggu 5 Mei 2024.

Pada gelaran Piala Thomas dan Uber 2024 hari pertama yang berlangsung hari ini, sejumlah duel seru akan langsung tersaji. Baik tim bulu tangkis putri ataupun putra Indonesia, keduanya sama-sama akan memulai perjalanan di pentas Piala Thomas dan Uber 2024 hari ini.

Tim bulu tangkis putri Indonesia akan tampil lebih dahulu di laga perdana Grup C. Mereka akan ditantang oleh Hong Kong. Laga seru itu akan digelar pada Sabtu (27/4/2024) pukul 12.00 WIB.

Pada gelaran Piala Uber 2024 sendiri, tim Merah Putih diperkuat sederet pemain terbaik Tanah Air. Di sektor tunggal sendiri, ada Gregoria Mariska Tunjung, Komang Ayu Cahya Dewi, Ester Nurumi Tri Wardoyo, hingga Ruzana.

Sementara itu, di sektor ganda, nama-nama pemain yang dibawa tak kalah unggul. Ada Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhanti, Lanny Tria Mayasari, Ribka Sugiarto, Rachel Allessya Rose, dan Meilysa Trias Puspitasari.

Dengan kehadiran sederet pemain itu, menarik menantikan penampian tim bulu tangkis Indonesia melawan Hong Kong. Akankah mereka membuka perjalanan dengan manis?

Setelah tim bulu tangkis putri, giliran tim Merah Putih di Piala Thomas 2024 yang akan berlaga. Masuk grup berat, tim bulu tangkis Indonesia yang diperkuat Jonatan Christie cs akan membuka perjalanan dengan melawan Inggris.

Kemenangan tentu saja jadi target tim bulu tangkis putra Indonesia di laga perdana ini demi jadi modal penting menghadapi lawan-lawan berat lainnya. Selain Inggris, Indonesia juga akan berhadapan dengan India dan juga Thailand, di Grup C Piala Thomas 2024.