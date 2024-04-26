Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Dukung Timnas Indonesia di Thomas Cup dan Uber Cup 2024, Tonton di RCTI+

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |13:44 WIB
Dukung Timnas Indonesia di Thomas Cup dan Uber Cup 2024, Tonton di RCTI+
Dukung tim bulu tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 lewat RCTI+ (Foto: RCTI+)
TIM bulu tangkis Indonesia akan berlaga di ajang Thomas Cup dan Uber Cup 2024 di Chengdu, China dari tanggal 27 April hingga 5 Mei mendatang. Di Thomas Cup 2024, Indonesia, Inggris, Thailand, India bergabung di Grup C. Sementara di Uber Cup 2024, Indonesia akan melawan Hong Kong, Uganda, dan Jepang di Grup C.

Sedangkan untuk Uber Cup 2024, Gregoria Mariska dan kawan-kawan akan menghadapi Hong Kong pada Sabtu (27/4) mulai pukul 12.00 WIB di babak penyisihan Grup C.

Piala Thomas dan Uber

Berikut jadwal lengkap Timnas Indonesia di Thomas Cup dan Uber Cup 2024 :

Sabtu, 27 April 2024

Thomas Cup : Indonesia vs Inggris, Pukul 17.00 WIB

Uber Cup : Indonesia vs Hongkong, Pukul 12.00 WIB

Senin, 29 April 2024

Thomas Cup : Indonesia vs Thailand, Pukul 08.30 WIB

Uber Cup : Indonesia vs Uganda, Pukul 16.00 WIB

Rabu, 1 Mei 2024

Thomas Cup: Indonesia vs India, Pukul 08.30 WIB

Uber Cup: Indonesia vs Jepang, Pukul 16.00 WIB

Kamis, 2 Mei 2024

Perempat Final

