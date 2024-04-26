TIM bulu tangkis Indonesia akan berlaga di ajang Thomas Cup dan Uber Cup 2024 di Chengdu, China dari tanggal 27 April hingga 5 Mei mendatang. Di Thomas Cup 2024, Indonesia, Inggris, Thailand, India bergabung di Grup C. Sementara di Uber Cup 2024, Indonesia akan melawan Hong Kong, Uganda, dan Jepang di Grup C.
Sedangkan untuk Uber Cup 2024, Gregoria Mariska dan kawan-kawan akan menghadapi Hong Kong pada Sabtu (27/4) mulai pukul 12.00 WIB di babak penyisihan Grup C.
Berikut jadwal lengkap Timnas Indonesia di Thomas Cup dan Uber Cup 2024 :
Sabtu, 27 April 2024
Thomas Cup : Indonesia vs Inggris, Pukul 17.00 WIB
Uber Cup : Indonesia vs Hongkong, Pukul 12.00 WIB
Senin, 29 April 2024
Thomas Cup : Indonesia vs Thailand, Pukul 08.30 WIB
Uber Cup : Indonesia vs Uganda, Pukul 16.00 WIB
Rabu, 1 Mei 2024
Thomas Cup: Indonesia vs India, Pukul 08.30 WIB
Uber Cup: Indonesia vs Jepang, Pukul 16.00 WIB
Kamis, 2 Mei 2024
Perempat Final