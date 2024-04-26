Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ester Nurumi Sebut Persiapan Mental Paling Utama Jelang Piala Uber 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |12:32 WIB
Ester Nurumi Sebut Persiapan Mental Paling Utama Jelang Piala Uber 2024
Ester Nurumi Tri Wardoyo menyiapkan mentalnya jelang Piala Uber 2024 (Foto: PBSI)
CHENGDU - Ester Nurumi Tri Wardoyo mengungkap persiapannya menjelang tampil di Piala Uber 2024. Iamengatakan, persiapan mental adalah fokus utama baginya.

Ester masuk dalam skuad tim bulu tangkis putri Indonesia untuk Uber Cup 2024. Ia akan menjadi salah satu dari empat tunggal putri yang disiapkan Indonesia untuk turnamen beregu tersebut.

Ester Nurumi Tri Wardoyo

Tiga tunggal putri lainnya adalah Gregoria Mariska Tunjung, Komang Ayu Cahya Dewi, dan Ruzana. Bagi Ester, ini merupakan kali kedua dirinya mengikuti turnamen Piala Uber setelah edisi 2020. Namun, kala itu Ester kurang beruntung.

Adik dari Chico Aura Dwi Wardoyo itu menelan dua kekalahan dalam dua pertandingannya, yakni saat Indonesia mengalahkan Jerman (4-1) di fase grup, dan dikalahkan Thailand (2-3) di babak perempatfinal Piala Uber 2020. Setelah itu, Ester absen di Piala Uber 2022.

Dipercaya sebagai tunggal putri kedua setelah Gregoria pada turnamen edisi kali ini, Ester mengatakan persiapan mental menjadi yang utama. Pebulu tangkis berusia 18 tahun itu juga siap mengikuti instruksi pelatih untuk meraih hasil terbaik.

“Secara persiapan yang terpenting adalah menyiapkan mental karena calon-calon lawan saya pastinya lebih berpengalaman dan mempunyai peringkat yang lebih tinggi,” kata Ester dikutip dari rilis resmi PBSI, Jumat (26/4/2024).

