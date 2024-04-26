Danilo Petrucci Kaget Pedro Acosta Gacor pada Musim Debutnya di MotoGP: Saya Tak Duga Bakal Sekuat Ini!

EKS pembalap MotoGP, Danilo Petrucci, kaget lihat penampilan Pedro Acosta dalam musim debutnya di MotoGP. Dia tak menduga bahwa Acosta bisa sekuat ini dalam mentas di MotoGP 2024.

Ya, Pedro Acosta baru saja naik ke kelas MotoGP pada 2024. Dia direkrut tim satelit KTM, yakni GASGAS Tech3, usai sukses menyabet gelar juara di kelas Moto2 pada 2023.

Di pentas MotoGP, Acosta tampak tak mengalami masalah adaptasi. Dia bahkan bisa langsung tampil gacor dan terus bersaing di baris depan sejak seri perdana.

Tanpa takut, Acosta bahkan mampu bersaing dengan deretan pembalap yang berstatus juara MotoGP, seperti Francesco Bagnaia hingga Marc Marquez. Dengan aksinya yang ciamik, Acosta tak butuh waktu lama untuk meraih podium perdananya di kelas MotoGP.

Acosta sukses menempati podium ketiga di balapan seri kedua MotoGP 2024 yang digelar di Portugal. Lalu, pada seri berikutnya, yakni MotoGP Amerika Serikat 2024, dia kembali berhasil naik podium usai finis di urutan kedua.

Mendapati hasil ini, Petrucci layangkan pujian setinggi langit kepada Acosta. Dia benar-benar terpukau dengan penampilan Acosta yang diakuinya sudah melebihi ekspektasinya.