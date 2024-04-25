Jadwal Siaran Langsung Tim Bulu Tangkis Indonesia vs Hong Kong di Piala Uber 2024, Live di iNews!

JADWAL siaran langsung tim bulu tangkis putra Indonesia vs Hong Kong di Piala Uber 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Perjuangan para Srikandi Tanah Air itu akan dimulai pada Sabtu 27 April 2024 dan dapat disaksikan secara live di iNews.

Seperti yang diketahui, lawan berat menanti tim bulu tangkis putri Indonesia pada Piala Uber 2024. Tergabung di Grup C, Indonesia akan melawan Uganda, Hong Kong, dan Jepang.

Tentu bila dilihat dari lawan Tim bulu tangkis putri Indonesia tersebut, hanya Uganda yang bukanlah menjadi ancaman. Hong Kong bisa menyulitkan meski di atas kertas masih unggul Indonesia.

Lalu Jepang adalah lawan terkuat Indonesia pada Grup A Piala Uber 2024. Untuk itu, Indonesia wajb memetik kemenangan dua gim langsung saat melawan Hong Kong dan Uganda agar tak terlalu memberatkan saat melawan Jepang.

Untuk Piala Uber 2024, Indonesia diwakili sejumlah atlet terbaiknya. Seperti di sektor tunggal, ada Gregoria Mariska Tunjung, Ester Nurumi Tri Wardoyo, Komang Ayu Cahaya Dewi, hingga Ruzana.

Lalu di sektor ganda, ada Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, Rachel Allessya Rose/Meilysa Trias Puspitasari, dan juga Ribka Sugiarto/Lanny Tria Mayasari. Lalu untuk kapten tim putri Indonesia untuk Piala Uber 2024, PBSI sudah menunjuk Apriyani Rahayu untuk mengemban tugas berat tersebut.