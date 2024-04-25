Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Scuderia Ferrari Gunakan Livery Spesial Berwarna Biru di F1 GP Miami 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |00:11 WIB
Scuderia Ferrari Gunakan <i>Livery</i> Spesial Berwarna Biru di F1 GP Miami 2024
Scuderia Ferrari akan menggunakan warna biru di F1 GP Miami 2024 (Foto: Reuters/Andres Martinez Cesares)
A
A
A

MARANELLO – Scuderia Ferrari bakal menggunakan livery spesial berwarna biru di F1 GP Miami 2024. Hal itu untuk menandai 70 tahun eksistensi tim tersebut dalam balapan di tanah Amerika Serikat (AS).

F1 GP Miami 2024 akan digelar di Sirkuit Miami Autodrome, 4-6 Mei mendatang. Seri keenam itu akan berarti spesial buat Ferrari.

Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) melaju pada F1 GP Jepang 2024 (Foto: Reuters/Androniki Christodoulou)

Dikutip dari Crash, Kamis (25/4/2024), Ferrari akan merayakan 70 tahun keikutsertaan balapan di Amerika Serikat. Mereka akan menandai momen spesial itu dengan corak mobil yang tak kalah istimewa.

Ferrari disebut akan menyertakan warna biru yang diberi nama Azzurro La Plata dan Azzurro Dino pada mobil SF-24. Keduanya punya arti spesial dalam sejarah The Prancing Horse.

Azzurro La Plata adalah warna biru muda yang terdapat di bendera nasional Argentina. Warna itu merujuk pada Alberto Ascari yang merupakan juara dunia F1 pertama bagi Ferrari pada 1952.

Sementara itu, Azzurro Dino merujuk pada warna biru yang sedikit lebih tua. Warna itu dipakai oleh beberapa pembalap asal Italia di Ferrari seperti Clay Regazzoni dan Arturo Merzario.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
