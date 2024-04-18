Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Charles Leclerc Akui Carlos Sainz Bekerja Lebih Keras untuk Ferrari Musim Ini

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |20:15 WIB
Charles Leclerc Akui Carlos Sainz Bekerja Lebih Keras untuk Ferrari Musim Ini
Carlos Sainz Jr berusaha keras untuk beradaptasi dengan mobil baru Ferrari di F1 2024 (Foto: Reuters)
SHANGHAI – Charles Leclerc mengakui bahwa Carlos Sainz Jr bekerja lebih keras darinya dalam hal beradaptasi dengan mobil baru Ferrari musim ini. Meski begitu, dia bertekad untuk bekerja lebih keras lagi agar tak kalah dari rekan setimnya itu pada akhir pekan ini di F1 GP China 2024.

Sainz bakal meninggalkan Ferrari pada akhir musim F1 2024 ini setelah Lewis Hamilton dipastikan bergabung dengan tim pabrikan asal Italia itu tahun depan. Sementara Leclerc baru saja mendapatkan kontrak jangka panjang yang membuat posisinya aman hingga beberapa musim ke depan.

Namun, Sainz justru menunjukkan performa yang lebih baik dari pembalap asal Monako itu di awal musim ini. Dari empat seri yang sudah berjalan, dia selalu mengungguli rekan setimnya itu dari segi hasil, kecuali di GP Arab Saudi 2024 di mana Sainz absen karena harus menjalani operasi usus buntu.

Bahkan, sepekan setelah operasi, Sainz langsung menyabet kemenangan pertamanya musim ini dalam balapan di Australia di mana Leclerc finis di belakangnya. Walau sempat absen dalam satu seri, dia hanya tertinggal empat poin saja dari koleganya itu.

Menjelang balapan GP China 2024 pada akhir pekan ini, Leclerc pun membuat sebuah pengakuan. Dia mengakui bahwa Sainz melakukan pekerjaan lebih baik darinya soal beradaptasi dengan mobil baru Ferrari dan bahkan menurutnya pembalap Spanyol itu kini semakin kuat.

“Saya pikir itu sesederhana dia melakukan pekerjaannya dengan lebih baik,” kata Leclerc dilansir dari ESPN, Kamis (18/4/2024).

