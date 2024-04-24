Tiket Duel Comeback Conor McGregor di UFC 303 Dibanderol Rp194 Juta!

TIKET duel UFC 303 yang sekaligus menandai comeback Conor McGregor dibanderol hingga 12 ribu dollar AS (setara Rp194 juta) per lembar! Hal itu menandakan kembalinya sang petarung benar-benar dinanti.

Setelah tiga tahun lamanya, McGregor akhirnya akan kembali bertarung di oktagon dalam UFC 303. Pertarungan itu dijadwalkan berlangsung di T Mobile Arena, Las Vegas, Amerika Serikat, pada 30 Juni 2024.

Jika Anda ingin menonton langsung pertarungan itu di dalam arena, maka harus bersiap merogoh kocek yang dalam. Sebab, tiketnya dijual dengan harga yang sangat tinggi oleh UFC.

Tiket itu sendiri baru akan resmi dijual pada 26 April 2024. Namun, UFC telah merilis informasi mengenai paket tiket VIP pada awal pekan ini.

Dilansir dari BroBible, Rabu (24/4/2024), UFC menjual tiket VIP tersebut diharga 12 ribu dollar AS per kursi. Dengan kurs yang ada saat ini, angka tersebut jika dirupiahkan berada di angka Rp194,6 juta.

Terdapat dua paket yang ditawarkan dari tiket VIP tersebut. Yang pertama paket yang disebut Challanger, yang mencakup kursi di tingkat 100, ramah tamah alias makanan dan minuman di arena, kursi untuk acara penimbangan berat badan dan setelahnya serta tiket masuk VIP ke T-Mobile Arena.

Kemudian, ada juga paket yang bernama Champions. Paket tersebut mencakup kursi di bagian bawah atau setara dengan oktagon, ramah tamah alias makanan dan minuman di arena, pengalaman pasca-pertarungan di oktagon dan juga acara pasca penimbangan.