HOME SPORTS SPORT LAIN

Bukan Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov Sebut Pertarungan Lawan Dustin Poirier Jadi Paling Emosional

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |16:46 WIB
Bukan Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov Sebut Pertarungan Lawan Dustin Poirier Jadi Paling Emosional
Mantan petarung UFC, Khabib Nurmagomedov. (Foto: Instagram/khabib_nurmagomedov)
A
A
A

DAGESTAN – Mantan petarung UFC, Khabib Nurmagomedov tak menyebut Conor McGregor sebagai salah satu lawan terbaiknya selama berkarier di ajang bela diri campuran (MMA) yang ia tekuni. Menurut Khabib, kemenangan atas Dustin Poirier menjadi salah satu pertarungan yang paling emosional dan terbaik.

Hal itu karena pada saat itu, aksinya dilihat langsung oleh sang ayah sekaligus pelatih Khabib, yakni Abdulmanap Nurmagomedov di sudut oktagon.

Khabib berhadapan dengan Poirier dalam laga utama UFC 242 yang berlangsung di Abu Dhabi, Unin Emirat Arab, pada 7 September 2019 lalu. Dia menang lewat sebuah kuncian mematikan di ronde ketiga yang membuat lawannya itu menyerah.

Dalam sesi tanya jawab baru-baru ini di sebuah acara British Columbia, Khabib pun mengenang kembali karier MMA-nya yang sangat luar biasa sebelum akhirnya pensiun pada 2021 silam. Dia berbagi kenangan dalam perjalanan kariernya hingga mencapai rekor 29-0 bersama sang ayah.

Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor

Di situlah mantan petarung berusia 35 tahun itu mengungkapkan bahwa laga kontra Poirier menjadi salah satu yang terbaik dalam kariernya. Sebab, saat itu ayahnya untuk kali pertama menemaninya bertarung di sudut oktagon sehingga dia merasa sangat emosional.

“Dustin Poirier adalah (pertarungan) pertama ketika ayah saya berada di sudut saya di UFC karena sebelumnya dia tidak pernah memiliki visa. Itu adalah minggu pertarungan yang sangat menyenangkan. Itu emosional dan ada energi yang baik,” kata Khabib dilansir dari Middleeasy, Selasa (5/3/2024).

Halaman:
1 2
