HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP 2024: Honda Masih Melempem, Johann Zarco Tetap Optimistis

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |00:05 WIB
MotoGP 2024: Honda Masih Melempem, Johann Zarco Tetap Optimistis
Johann Zarco bersiap memberi masukan kepada teknisi Honda di garasi tim LCR (Foto: Twitter/@lcr.team)
A
A
A

JOHANN Zarco masih optimistis dengan performa Honda RC213V di MotoGP 2024. Padahal, pembalap tim LCR Honda itu terseok-seok di awal musim ini.

Honda kembali meraih hasil minor pada seri balapan terbaru yakni MotoGP Amerika Serikat 2024. Bayangkan saja, dari empat pembalap Honda yang turun, hanya Luca Marini saja yang berhasil finis pada balapan utama. Itu pun, Maro harus puas finis di posisi 16 dan sama sekali tidak mendapatkan poin.

Johann Zarco (LCR Honda) melaju pada balapan MotoGP Qatar 2024 (Foto: Twitter/@lcr_team)

Sementara untuk Zarco, Takaaki Nakagami, dan Joan Mir, gagal finis di balapan utama. Pencapaian ini berbanding terbalik pada musim lalu di mana Alex Rins yang masih membela LCR Honda berhasil keluar sebagai pemenang di MotoGP Amerika Serikat 2023.

Kemudian juga, Sirkuit CoTA juga bisa dibilang merupakan trek andalan Honda. Sebab, sirkuit ini didominasi Marc Marquez kala masih berada di Repsol Honda. Entah mengapa pada musim ini, tim pabrikan asal Jepang itu justru harus melempem.

Walau nyatanya Honda memang belum meraih hasil terbaik di tiga seri balapan yang telah dilalui, Zarco masih berpikir positif. Eks rider Pramac Racing ini mengungkapkan kalau pihaknya tidak perlu pesimistis. Menurutnya, ini adalah hal yang wajar karena sedang melakukan perombakan besar-besaran.

“Saya masih positif. Kami tidak perlu pesimis, karena kami tahu akan sulit dengan proyek yang benar-benar baru ini. Honda mengubah banyak hal,” tutur Zarco seperti dikutip dari Motorsport, Rabu (24/4/2024).

Halaman:
1 2
